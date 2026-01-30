AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, toplantının teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diledi.
İl Başkanı Adem Aldemir de ilçede 4 bin 250 olan üye sayısını 5 bin 500'e çıkartmak istediklerini söyledi.
Toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Hasan Ufuk Çakır ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ile partililer katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.