AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.



İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, ‎toplantının teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diledi.



İl Başkanı Adem Aldemir de ilçede 4 bin 250 olan üye sayısını 5 bin 500'e çıkartmak istediklerini söyledi.



Toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Hasan Ufuk Çakır ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ile partililer katıldı.



