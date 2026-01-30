Habertürk
        AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:22 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:22
        AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, ‎toplantının teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diledi.

        İl Başkanı Adem Aldemir de ilçede 4 bin 250 olan üye sayısını 5 bin 500'e çıkartmak istediklerini söyledi.

        Toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Hasan Ufuk Çakır ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ile partililer katıldı.

