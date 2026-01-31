Bozyazı'da sigara bırakma polikliniği hizmete girdi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında sigara bırakma polikliniğinin açılışı yapıldı.
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Başkanı Uzman Dr. Emine Dilek Gökçe, her hafta cuma günleri sigara bırakma polikliniğinde danışan kabulüne başladı.
Vatandaşların yoğun talebi ve sağlıklı bir toplum hedefi doğrultusunda başlatılan hizmet, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlara bilimsel ve profesyonel destek sunacak.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezine bizzat müracaat ederek veya telefon yoluyla ulaşarak randevu ve bilgi alabilecekleri bildirildi.
