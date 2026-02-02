Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Berat Kandili mesajı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:47 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Berat Kandili mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önge, mesajında, Berat Kandili'ne kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

        Berat gecesinin, günahtan arınma imkanı sunan müstesna bir zaman dilimi olduğunu kaydeden Önge, "Bu gece, sadece bir kutlama değil aynı zamanda kendimizi hesaba çekme, kırılan kalpleri onarma ve birlikteliğimizi pekiştirme vaktidir." ifadesini kullandı.

        Önge, Berat Kandili'nin İslam alemine barış, sağlık ve esenlik getirmesini diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Mersin'de kaçak 2 milyon 10 bin makaron ve 227 kilogram nargile tütünü ele...
        Mersin'de kaçak 2 milyon 10 bin makaron ve 227 kilogram nargile tütünü ele...
        Mersin'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama
        Mersin'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama
        Mersin'de selin vurduğu kırsal mahallelerde yaralar sarılıyor
        Mersin'de selin vurduğu kırsal mahallelerde yaralar sarılıyor
        Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi Mersin'de der...
        Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi Mersin'de der...
        Toros Dağlarındaki yılkı atları ve yabani hayvanlar unutulmadı
        Toros Dağlarındaki yılkı atları ve yabani hayvanlar unutulmadı
        Toros Dağları'ndaki yılkı atlarına yiyecek desteği
        Toros Dağları'ndaki yılkı atlarına yiyecek desteği