        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Berat Kandili mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:10
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Berat Kandili mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, Berat Kandili'nde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun biçimde yaşandığı belirtti.

        İslam aleminin kandilini kutlayan Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Berat Kandili, yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını kullarına ardına kadar açtığı, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği ve yapılan ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı mübarek gecelerden biridir. Umudu ve huzuru müjdeleyen bu geceler ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza, kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir vesiledir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

