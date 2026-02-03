Habertürk
Habertürk
        Mersin'de 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi

        Mersin'de 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi

        Mersin'de çeşitli markalara ait 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 19:17 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:21
        Mersin'de 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi
        Mersin'de çeşitli markalara ait 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan taklit 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi.

        Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.​​​​​​​

