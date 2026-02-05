Mersin'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette, market müdürü S.Ç. ve yakını E.F.Ç. ile market çalışanı Z.U. ve babası İ.U. arasında tartışma çıktı.
Bu sırada E.F.Ç. yanındaki tabancayla ateş ederek Z.U'yu, İ.U'yu ve kavgayla ilgisi olmadığı belirtilen R.T'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan İ.U. daha sonra Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, E.F.Ç'yi kavgada kullandığı tabancayla gözaltına aldı, S.Ç'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
