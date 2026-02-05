Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 00:30 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:30
        Mersin'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mersin’in Tarsus ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette, market müdürü S.Ç. ve yakını E.F.Ç. ile market çalışanı Z.U. ve babası İ.U. arasında tartışma çıktı.

        Bu sırada E.F.Ç. yanındaki tabancayla ateş ederek Z.U'yu, İ.U'yu ve kavgayla ilgisi olmadığı belirtilen R.T'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan İ.U. daha sonra Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, E.F.Ç'yi kavgada kullandığı tabancayla gözaltına aldı, S.Ç'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

