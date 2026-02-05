Mersin İl Sağlık Müdürü Ekici'den Gülnar Belediye Başkanı Önge'ye ziyaret
Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'yi ziyaret etti.
Önge, Ekici'yi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyarette Önge, Gülnar halkının sağlık standartlarını yükseltmek adına tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Ekici de Gülnar'daki sağlık projelerine verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanı Fatih Önge'ye teşekkür etti.
