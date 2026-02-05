Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:16 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:16
        Mersin'de inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı
        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde beton bloklar devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kolonlar üzerinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

