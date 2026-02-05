Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına bisiklet turu düzenlendi.
Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğunca organize edilen etkinlikte bisikletliler, depremde yaşamını yitirenleri anmak için pedal çevirdi.
Topluluk Başkanı Gökhan Özberk, tek gayelerinin hayatta kalan çocuklara moral vermek ve yüzlerinde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak olduğunu belirtti.
Etkinliğe katılan Zekiye Okçu, "6 Şubat takvimde bir rakam değil, içimizde bir sızıdır. Bu sürüşle depremin acısını hala yaşadığımızı ve yitirdiğimiz canları unutmadığımızı göstermek istedik." diye konuştu.
Umut Ender de depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.
