Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla iftar programı gerçekleştirildi. Tarsus Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar iftarını yaptı.

