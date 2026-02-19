Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:05 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla iftar programı gerçekleştirildi.

        Tarsus Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar iftarını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişi yakalandı
        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişi yakalandı
        Mersin'de firari 555 hükümlü yakalandı
        Mersin'de firari 555 hükümlü yakalandı
        KKTC Başbakanı Üstel, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti
        KKTC Başbakanı Üstel, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti
        Mersin'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması b...
        Mersin'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması b...
        Bilinçli Gençler Topluluğundan lösemili öğrencilere Ramazan desteği
        Bilinçli Gençler Topluluğundan lösemili öğrencilere Ramazan desteği
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'dan ramazan ayı mesajı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'dan ramazan ayı mesajı