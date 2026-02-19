Mersin'de firari 555 hükümlü yakalandı

Mersin'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 555 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin, son bir ay içerisinde düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

