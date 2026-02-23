Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de 2 gencin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 5 zanlı yakalandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2 gencin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 18:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 2 gencin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 5 zanlı yakalandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2 gencin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İnönü Mahallesi'nde 22 Şubat'ta çıkan kavgada bıçaklanan Eren Enes I'nın (19) ağır, Ertuğrul A'nın (19) ise hafif yaralandığı olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.


        Polis ekipleri, şüpheli R.K'nin (17) arkadaşı Gizem Ş. (20) ile yürüdükleri sırada kendilerine laf attıklarını öne sürdüğü Eren Enes I. ve Ertuğrul A'yı bıçakladığını tespit etti.

        R.K. ile kavgaya karıştıkları iddia edilen Kerem E. (21), Hasan E. (20), Muhammed D. (22) ve Mustafa Y. (23) gözaltına alındı.

        Yaralı gençlerin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, şüpheli Gizem Ş'nin ise arandığı bildirildi.

        Öte yandan, zanlılardan Muhammed D'nin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma", Hasan E'nin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve dolandırıcılık", Mustafa Y'nin "dolandırıcılık", Kerem E'nin "dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma", Ertuğrul A'nın "kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma", Eren Enes I'nın "dolandırıcılık ve kasten yaralama", Gizem Ş. ve R.K'nin de "kasten yaralama" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

        İnönü Mahallesi'nde 22 Şubat'ta Eren Enes I'nın ağır, Ertuğrul A'nın hafif yaralandığı bıçaklı kavga, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"

        Benzer Haberler

        Mersin'de 1 haftada 25 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de 1 haftada 25 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 5 gözaltı
        Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 5 gözaltı
        Anamur'da ilkokul öğrencileri çömlek yapımını uygulamalı öğrendi
        Anamur'da ilkokul öğrencileri çömlek yapımını uygulamalı öğrendi
        Özel gereksinimli çocuklar gökyüzüyle tanıştı Yamaç paraşütü ile hayallerin...
        Özel gereksinimli çocuklar gökyüzüyle tanıştı Yamaç paraşütü ile hayallerin...
        Rus Nikolai'dan Ramazan hassasiyeti: Müslüman değil ama her gün oruç tutuyo...
        Rus Nikolai'dan Ramazan hassasiyeti: Müslüman değil ama her gün oruç tutuyo...
        Mersin'de Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar iftar programında buluştu
        Mersin'de Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar iftar programında buluştu