        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, topladıkları bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu kapattı.

        Giriş: 10.03.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Bozyazı Ortaokulu öğrencileri, Osmanlı Dönemi'nden kalan yardımlaşma usulü olan "zimem defteri" geleneğini yaşatmak için bir araya geldi.

        Çevresindeki kişilerden bağış toplayan çocuklar, bazı bakkallara gidip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi.


        Öğrencilerin davranışı, aileleri ve öğretmenlerince takdir edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

