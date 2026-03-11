Mersin Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla polis ekiplerince arama yapılıyor
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor.
Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasına gitti.
Polis ekiplerinin belediyedeki incelemesi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.