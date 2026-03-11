Canlı
        Mersin Haberleri

        Mersin Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla polis ekiplerince arama yapılıyor

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasına gitti.

        Polis ekiplerinin belediyedeki incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

