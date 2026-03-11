Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de büfede çıkan yangın hasara neden oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 03:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de büfede çıkan yangın hasara neden oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Kızılmurat Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında büfe kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta iftar sofrasında kardeşlik buluşması
        Tarsus'ta iftar sofrasında kardeşlik buluşması
        Kaymakam Çelikkol Roman vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
        Kaymakam Çelikkol Roman vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor
        Akdeniz Belediye Spor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonası yolunda
        Akdeniz Belediye Spor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonası yolunda
        Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu...
        Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu...
        KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
        KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi