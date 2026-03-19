Akkuyu Nükleer AŞ Ramazan Bayramı'nda gıda kolisi dağıtacak

Akkuyu Nükleer AŞ. Ramazan Bayramı dolayısıyla Gülnar ve Silifke ilçelerinde gıda kolileri dağıtacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer AŞ, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mersin'de inşa ettiği Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede geleneksel hale gelen ramazan desteğini sürdürüyor.



Çalışma kapsamında Gülnar ve Silifke ilçelerinde yaşayan ailelere bayram dolayısıyla gıda kolileri teslim edilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, uzun vadeli bir anlayışla yürütülen Akkuyu NGS projesinin bilim, sanayi, eğitim ve sosyal yaşam dahil birçok alanda işbirliklerinin geliştirilmesini öngördüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Bölgenin sürdürülebilir gelişimine ve halkın refahına verdiğimiz büyük önemle dayanışma, yardımlaşma gibi ortak insani değerleri paylaşıyor, bölge halkıyla yakın iş birliği içinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Akkuyu Nükleer AŞ proje ekibi olarak bölge halkının mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, herkese iyilik, mutluluk ve bereket diliyoruz."

