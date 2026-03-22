        Mersin'de şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle 150 dönüm sera zarar gördü

        Mersin'in Silifke ilçesinde dün etkili olan şiddetli rüzgar ve doluda 150 dönümlük seranın hasar gördüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Mersin'de şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle 150 dönüm sera zarar gördü

        Mersin'in Silifke ilçesinde dün etkili olan şiddetli rüzgar ve doluda 150 dönümlük seranın hasar gördüğü belirlendi.

        Örtü altında meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılan Atayurt ve Arkum mahallelerinde dün şiddetli rüzgarla etkili olan dolunun ardından Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yürütüldü.

        Kısa süreli hortum da oluşan bölgede, 10 üreticinin muz, çilek, domates, yaban mersini ve ahududu yetiştirdiği 150 dönümlük serada hasar meydana geldiği tespit edildi.

        Ekiplerin incelemesinde, direkleri yıkılan ve örtüleri yırtılan seralardaki meyve ve sebzelerin zarar gördüğü belirlendi.

        Çiftçilerden Zahit Yılmaz, AA muhabirine, 5 dönümlük serada muz yetiştirdiğini söyledi.

        Hortumun gece saatlerinde oluştuğunu dile getiren Yılmaz, "Seram gece hortum felaketi nedeniyle yıkıldı. Yıllık 40-45 ton civarında muz üretimi yapıyordum. Şu an hepsi gitti, çok mağdurum. Devletimden yardım istiyorum." dedi.

        Domates üreticisi Durhasan Yılmaz da 3 dönüm serasının zarar gördüğünü belirterek, "3 dönümden 60 ton ürün almayı hedefliyordum. Zarardan dolayı ürünümüzü alamayacağız. Olgunlaşan domatesleri toplamaya çalışacağız ama seranın içi tehlikeli, göçme tehlikesi var. Devletimizden bizlere destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"

        Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        TOKİ konutları Tarsus'ta yükselmeye başladı
        TOKİ konutları Tarsus'ta yükselmeye başladı
        Mersin'de kadınlara özel sağlık ve egzersiz hizmeti
        Mersin'de kadınlara özel sağlık ve egzersiz hizmeti
        Mezitli'de sıcak asfalt atağı
        Mezitli'de sıcak asfalt atağı
        Tarsus'ta bayram sofrası evlere taşındı: 15 bin kişiye ulaşıldı
        Tarsus'ta bayram sofrası evlere taşındı: 15 bin kişiye ulaşıldı
        Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı