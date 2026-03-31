Anamur ilçesinde yapımı süren TOKİ konutları bölgesinde cami inşasına başlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yaptırılan 994 konutluk proje kapsamında cami inşasına başlandı.
Giriş: 31.03.2026 - 14:42
TOKİ'nin Kızılaliler Mahallesi'nde yapımına devam ettiği 994 konutluk projede sosyal donatı ve ticarethanelerin yerleri belirlendi.
Bu kapsamda inşa edilecek cami için ilk kazma vuruldu.
İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, cami ve konutların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
