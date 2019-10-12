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FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası Mersin’de yapılıyor Mersin Valisi Su, ...

İHA

– Mersin ilk kez First Robotic Competition yarışmasına ev sahipliği yapacak. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Mersin'i temsil edeceği FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvasında 42 takım ve 550 öğrenci bir araya gelecek.

FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası Mersin’de yapılıyor Mersin Valisi Su, turnuvada Mersin’i temsil edecek edecek Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan R3D3 robot takımı ile bir araya geldi

– Mersin ilk kez First Robotic Competition yarışmasına ev sahipliği yapacak. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Mersin’i temsil edeceği FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvasında 42 takım ve 550 öğrenci bir araya gelecek.
Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ana sponsorluğunda, Technokids Mersin ve JR Robotics iş birliğinde düzenlenen Liseler Arası Robotik Turnuvası, 1820 Ekim 2019 tarihlerinde Servet Tazegül Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Mersin’de ilk defa gerçekleştirilecek olan turnuvada takımlar rekabet ile dostluğun, bilim ile eğlencenin buluştuğu arenada kıyasıya bir mücadele sergileyecek, öğrenirken eğlenecekler.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile birlikte Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. First Robotic Competition yarışmasında Mersin’i temsil edecek Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan R3D3 robot takımı ile bir araya gelen Vali Su, öğrencilerin heyecanını paylaştı. Yarışmada sergileyecekleri robot hakkında bilgi veren R3D3 robot takımı öğrencileri, 21 öğrencinin yer aldığı takımlarıyla 6 hafta gibi kısa bir sürede hazırlanan robotları ile bir an önce yarışmaya katılma konusundaki heyecanlarını belirttiler. Böylesine büyük ulusal bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın ve yarışma içerisinde yer almanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden R3D3 Robot takımı öğrencileri, desteklerinden dolayı Vali Su ve MTOSB Başkanı Tekli'ye teşekkür ettiler.

“Yarışmanın Mersin’de gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyuyorum”
FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvasının Mersin’de düzenlenecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirten MTOSB Başkanı Tekli, “Bilim ve teknolojinin büyük bir ivme kazandığı günümüzde, global düzeydeki yenilikleri takip ederek bu gelişmelere yönelik bir eğitim sistemi üzerine gençlerimizi yönlendirmenin bilincindeyiz. Bilgiye ulaşmak ve eğitim günümüzdeki en önemli itici unsurlardandır. First Robotic Competetion’ın ulusal düzeyde, çeyrek asrı aşkın birikim, tecrübe ve heyecanıyla kentimizde gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyuyorum. Uluslararası düzeyde düzenlediği etkinliklerle gençlere takım ruhunu, yardımlaşmayı, sürece odaklanarak birlikte kazanmayı ve tüm bu etkinliği eğlenceli bir ortamda gerçekleştirmeyi mümkün kılan First Robotic Competetion yarışması ile gençlerimizin bilgisinin kalıcı olduğu, özgüvenini geliştirebildiği ve geleceğimize sağlayacağı katkılar için kendini mutlu hissettiği bir dünyaya adım atıyoruz” dedi.
Yarışmada yer alacak gençlere de seslenen Tekli, “STEM uygulamalarını 30 yıldır gençlere en uygun formatta sunan ve global anlamda en prestijli robotik kodlama yarışması olan First Robotic Competetion’da, siz geleceğe yön verecek gençlerin ülkemizin gerçekleştirdiği teknoloji hamlesinin büyük bir parçası olacağına gönülden inanıyorum. Gençlerimizin potansiyellerini sergileyecekleri ve onların gelişim sürecine katkı sağlayacak First Robotic Competetion’da, bilim ve teknolojinin yankılandığı, rekabet ve aynı zamanda işbirliğinin üst düzeyde olduğu heyecan verici bir yarışma temenni eder, tüm yarışmaya katılan takımlara başarılar dilerim” diye konuştu.

MERSİN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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