Tarihi Kızkalesi’nde kitap okudular "Gülümseyen kitap, gülümseyen yarınlar" projesi kapsamında Mersin’in 13 ilçesinde 'Mersin Okuyor' etkinliği düzenlendi Erdemli ilçesindeki etkinlik UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızkalesi’nde gerçekleştirildi

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi’nde öğrenciler sahilde ve dış kale Korykos’ta kitap okumanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler istenirse her zaman her yerde kitap okumanın mümkün olduğuna da dikkat çekti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gülümseyen kitap, gülümseyen yarınlar" projesi kapsamında 13 ilçede 'Mersin Okuyor' etkinliği düzenlendi. Erdemli ilçesindeki etkinlik UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, kent turizmine büyük katkı sağlayan tarihi Kızkalesi’nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler okuma etkinliğinin ilk bölümünü sahilde, ikinci bölümünü ise dış kale Korykos’un merdivenlerinde gerçekleştirdi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, etkinliğin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Açıkyörük, "Hem tarihi yerlerin tanıtımı hem de öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için dış kalede kitap okuduk. Bu tür etkinliklerimiz il milli eğitim müdürlüğümüzün öncülüğünde devam edecektir" dedi.



"Ailelerimiz de okumalı"

Okuma etkinliğine katılan öğrencilerden Sevim Seyran da, "Biz her zaman kitap okuyoruz ama bu kez farklı bir mekanda kitap okumak istedik. Okumak sadece öğrenciler için değil anne ve babaların yapması gereken bir şey. Kitap okumak hayal gücümüzü geliştirir. Farklı düşüncelere yelken açar, kitap hayattır" diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Onur ise, "Bugün dış kaleye gelip kitap okuduk. Ailelerimizin de okumasını istiyoruz. Ama onlar okumuyor. Hep teknolojik aletlerle ilgileniyorlar. O yüzden bizler onların da okumasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kızkalesi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin sahilde çektirdiği hatıra fotoğrafıyla Kızkalesi’ndeki etkinlik tamamlandı.

Mersin il genelinde 13 ilçede düzenlenen etkinliklerin tamamı tarihi ve turistik mekanlarda gerçekleştirildi.

