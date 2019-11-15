MESKİ, 39 mahallenin yüzde 75 su indirimi kapsamından çıkarıldığını açıkladı

– Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde uygulanan yüzde 75 su indiriminin kanun hükmünde kararname değişikliğiyle yürürlükten kaldırıldığını belirterek, Mersin’de 39 mahallenin söz konusu su indirimi kapsamından çıkarıldığını duyurdu.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2’nci maddesi ile ‘Köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde uygulanan içme suyu ve kullanma suları için alınacak ücretin, 5 yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir’ hükmünün, 19 Temmuz 2019 tarihli kanun hükmünde kararname değişikliği ile yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu hükmün yürürlükten kaldırılmasından dolayı 2004 yılında 5216 sayılı kanun ile kabul edilen ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerine bağlı Camili, Doruklu, Esenli, Evrenli, Yanpar (Gökkuşağı), Hamzabeyli, Hebilli, Işıktepe, Iğdır, Kayrakkeşlik, Parmakkurdu, Kepirli, Puğkaracadağ, Kerimler, Bozön, Korucular, Cemilli, Musalı, Çevlik, Resul, Doğançay, Yeşilova, Doğlu, Çavak, Kuzucubelen, Çukurkeşlik, Pelitkoyağı, Emirler, Aladağ, İnsu, Çamlıdere, Karahacılı, Çelebili, Kocahamzalı, Çopurlu, Turunçlu, Dalakderesi, Uzunkaş ve Darısekisi mahallelerinin, zorunlu olarak yüzde 75 indirim kapsamından çıkarıldığı belirtildi.

Adı geçen mahallelerde, bağlı bulundukları ilçelerin ücret tarifesinin uygulanmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, 2012 yılında çıkan 6360 sayılı kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde ise indirimli tarifenin 31 Aralık 2022’ye kadar devam edeceği bildirildi.

MERSİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:40

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.