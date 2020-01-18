MDOB, ‘Carmina Burana’yı koreografik sahne kantatı formunda sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), daha önce de birçok kez izleyiciyle buluşturduğu ‘Carmina Burana’ balesini, bu kez ’koreografik sahne kantatı’ formunda sahneleyecek.

MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, Orkestra şefliğini Cemi’i Can Deliorman’ın yaptığı ‘Carmina Burana’ koreografik sahne kantatı, 21 Ocak 2020 Salı akşamı Mersin Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak.

Rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan’ın yaptığı eserin koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz üstlendi.

Soprano Funda Uyanık, tenor Ufuk Toker, bariton Faik Mansuroğlu ve bale solistleri Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen’in rol alacağı balede, sanatçılara Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve korosu eşlik edecek.

Eserin dekor tasarımı Seyhan Atamer’e, kostüm tasarımı Aydan Çınar’a ve ışık tasarımı Tarı Deniz’e ait.

Koreograf ve rejisör Mehmet Balkan’ın yorumu ile koreografik sahne kantatı formunda sahnelenecek eserin, güçlü olan müzikal anlatımının dekor, kostüm ve ışık ile daha da zenginleştiği bildirildi.

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