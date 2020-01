Büyükşehir Belediyesinden, engelli ailelerine “Aile Eğitim Programı”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak, ailelere hem manevi hem de sosyal hizmetler anlamında yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla her ay farklı okullarda “Aile Eğitim Programı” düzenliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Toroslar ilçesindeki Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engelli özel bireylerin ailelerine yönelik olarak “Aile Eğitim Programı” gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak farklı okullarda yapılan eğitim, engelli özel bireylere sahip ailelerin engelli çocuklarının kabulünü sağlamak, çocuğu objektif olarak değerlendirmek, potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamak ve ailelere hem manevi hem de sosyal hizmetler anlamında yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla düzenlendi. Eğitim, Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Uzman Psikolog Gizem Göçtü Yarım tarafından verildi.



“Kendinizi de unutmayın”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafif düzeyde zihinsel engelli 175 öğrenciye sahip Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenciler, hem akademik eğitim alıyor hem de mesleğe yönelik birçok atölye dersi görüyor. İnşaat, mobilya, el sanatları, metal ve yiyecekiçecek atölyelerinde haftada 15 saat, toplamda 30 saat ders gören öğrenciler, eğitim alırken sosyalleşiyor.

Eğitimcilerin yanı sıra öğrencilere her anlamda destek olan aileleri için de sosyal ve psikolojik desteğin şart olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Yarım, ailelere çocuklarını özel eğitime ve uzmanlara götürürken kendilerini de unutmamaları gerektiğini söyledi. Psikolog Yarım, özel bireylerin toplumsal hayatta uyum içinde olabilmesinin ve birey olarak bir şeyler başarabilmesinin önemini belirterek, “Zihinsel engellilerle en çok sosyal uyum çalışıyoruz. Engel var evet ama eğer bu çocuk okuluna gidebiliyorsa, rahat rahat arkadaşları ile iletişim kurabiliyorsa, rahat hareket edebiliyorsa, okuyabiliyorsa, eğlenebiliyorsa, gülebiliyorsa aslında engeli ortadan kaldırmış oluyoruz. Asıl amacımız da bu. Biz bu engelle ne yapabiliriz, neleri halledebiliriz, ona bakıyoruz” dedi.

Yarım, ailelere hem uzmanlardan psikolojik destek almaları hem de okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinden yardım alarak kendilerine destek sağlamaları gerektiğini vurguladı. Anne ve babalar, çocuklarıyla ilgili yaşadıklarını, merak ettikleri konuları ve bazı durumlarda ne yapmaları gerektiğini Uzman Psikolog Yarım’a danıştı.

