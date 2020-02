Başkan Seçer: "Yıllık yaklaşık 600 bin ton evsel atık topluyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent temizliğinde kullanılmak üzere filoya katılan yeni hafif araçları temizlik işçisi kadınlarla birlikte denedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent temizliğinde kullanılmak üzere filoya katılan yeni hafif araçları temizlik işçisi kadınlarla birlikte denedi. Kadın işçilere kent temizliğindeki emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Seçer, belediyenin yıllık yaklaşık 600 bin ton evsel atık topladığını, bu atıklardan 60 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji ürettiklerini ifade etti.

Kent temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için “Kenti Mis” projesini başlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarını daha hızlı ve etkili yapmayı sağlayacak yeni araçları da sahaya sürmeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı filosuna katılan, kent içi temizlikte ekiplerin daha hızlı olmasını sağlayacak 4 adet hafif temizlik aracının ilk denemelerini kadın işçilerle birlikte sahada yaptı. Seçer, elektrikli süpürge mantığıyla çalışan kent içi temizlik aracını bir süre kullandı, diğer araçların çalışma prensipleri hakkında daire başkanlarından ve çalışanlardan bilgi aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kent içi temizlik işlerinde çalışan kadın işçilerle sohbet eden Seçer, “Kentimizin temizliğini borçlu olduğumuz kadınlarımızla beraberiz, emekçilerimizle beraberiz. Onların ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Güzel işler yapıyorsunuz. Vatandaş da memnun. Vatandaş memnuniyetini söylediği zaman ben daha çok mutlu oluyorum. Sizler adına da mutlu oluyorum. Kadromuzu artıracağız. Kadınlarımızın sayısı artıyor. İlçelerimizde de çevre bakımını, park ve bahçe temizliğini kadınlarımıza bırakmayı düşünüyoruz. Sizler iyi bir örnek oldunuz. Sizlerle bir uygulamayı görelim istedik ve bu sonucu alınca tüm Mersin’de, bütün ilçelerimizde bu işleri kadınlarımız yapsın istiyoruz” dedi.



“Evinizi temizler gibi sokakları temizliyorsunuz”

Mersin caddelerinden geçerken kadın işçilerin çalışmalarını gördüğünü kaydeden Seçer, “Böyle mi güzel çalışılır. Evinizi temizler gibi sokakları temizliyorsunuz. Buna devam edelim. Medeni toplumlara bu yaraşır. Eviniz nasılsa, odanız nasılsa sokağımız da böyle olsun. Bunu önemsiyoruz. Mersin çok güzel bir kent. Hem Türkiye’de, hem dünyada bilinen, çok değerli birikimleri olan bir kent. Kentin kötü olması, kirli olması, fakir olması, yoksul olması bizim ayıbımız. Çok açık söylüyorum bizim başarısızlığımız. Denizimiz ne kadar güzel, doğal güzelliklerimiz, iklimimiz her şeyimiz muntazam. Biz de çevremizi temiz tutarak bu güzelliğe katkı verelim. Yani Allah’ın bize lütfettiği bir güzelliğe biz de emeğimizle katkı sunalım. En azından onu yok etmeliyim, kirletmeyelim” diye konuştu.



“600 bin ton evsel atık topluyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler daireleri emrinde çalışacak yeni araçları verimli bulmaları durumunda bu araçların sayısını artıracaklarını vurgulayan Seçer, "Yıllık yaklaşık 600 bin ton evsel atık topluyoruz. Anamur’dan Tarsus’a kadar bunu bertaraf ediyoruz. Üç merkezimiz var. Tarsus, Silifke ve merkezde. Burada da yaklaşık 60 bin konuta elektrik verebilecek kadar enerji üretiyoruz. 8 bin kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Bu önemli bir durumdur. Bunlar da çevre dostu enerji kaynakları. Çöpten elde ettiğimiz, metan gazından elde ettiğimiz elektrik enerjisi. Anamur, Bozyazı, Aydıncık hattında bir sorunumuz var. Oraya da böyle bir düzenli depolama çalışmamız var. Bir hibe desteği almak üzereyiz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bunu da gerçekleştirdiğimiz zaman Mersin bu anlamda çok ileri bir kent olacak. Artık çöpten bahsetmeyeceğiz. Çirkinlikten bahsetmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanının da kadın olduğunu, Mersin’de park ve bahçelere kadın eli değdiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Biz istiyoruz ki kentin her tarafı güzel olsun. Kentin girişlerini önemsiyoruz. Hem doğu girişi, hem batı girişi evimizin girişi kadar hassas davranacağımız noktalar olacak” dedi. Başkan Seçer, hem doğu girişinin, hem batı girişinin temizliği için Karayolları’ndan yetki devrini aldıklarını da söyledi.



“Herkes evinin önünü temiz tutarsa her yer temiz olur”

Gelecek nesillere güzel bir kent, temiz bir çevre bırakmak istediklerini söyleyen Seçer, "Yurttaşlarımızın da anayasal hakkıdır, Anayasa’da amir hükümdür. ‘Her yurttaş temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ der Anayasa’nın amir hükmü. Biz de anayasal görevimizi idare olarak, kamu olarak yerine getirmek zorundayız. Herkes evinin önünü temiz tutarsa her yer temiz olur. Buradan da vatandaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Hani çocuk evi kirletir, annesi arkasını temizler. Ondan sonra der ki 'oğlum, kızım ben arkanı temizlemekten bıktım, sen kirletmekten bıkmadın’. Ben de vatandaşlarımıza bir serzenişte bulunuyorum. Biz sizin arkanızı toplamaktan bıkmayacağız. Lütfen ama sizler de bize yardımcı olun. Pet şişeleri, poşetleri, özellikle geri dönüşümü zor olan maddeleri sokağa atmayın. Bakın parka geliyoruz çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla beraber burada temiz bir çevrede, gürültüsüz bir ortamda, güzel bir havada vakit geçirmek için ama bakıyoruz ki her taraf ayçiçek kabuklarıyla, çerez kabuklarıyla, poşetlerle, yiyecek atıklarıyla dolu. Bunlar bize yakışmıyor. Vatandaş sorumluluğunu bilirse geri kalanı bizim belediyeye ait, biz onu fazlasıyla yaparız. Bunun sözünü hep beraber veriyoruz. Buradaki temel gayemiz bir farkındalık oluşturmak. Onun için bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Kentimizi mis gibi yapalım, kenti mis gibi yapmak için de o sorumluluğun farkında olalım" ifadelerini kullandı.

Seçer, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile esnaf dernekleri koordinesiyle belirlenen ve ilk aşamada 25 seyyar satıcıya verilen araçları da inceledi. Belediye tarafından araç verilen 25 esnafın, Kültür Park’ta, belediye tarafından gösterilen noktalarda satış yapacaklarını kaydeden Seçer, bir yandan parka gelen vatandaşların yiyecek, içecek ihtiyaçlarının karşılanacağını, bir yandan da parkın daha temiz ve düzenli olmasının sağlanacağını kaydetti.

