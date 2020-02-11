Başkan Seçer: "Yıllık yaklaşık 600 bin ton evsel atık topluyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent temizliğinde kullanılmak üzere filoya katılan yeni hafif araçları temizlik işçisi kadınlarla birlikte denedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Seçer: "Yıllık yaklaşık 600 bin ton evsel atık topluyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent temizliğinde kullanılmak üzere filoya katılan yeni hafif araçları temizlik işçisi kadınlarla birlikte denedi. Kadın işçilere kent temizliğindeki emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Seçer, belediyenin yıllık yaklaşık 600 bin ton evsel atık topladığını, bu atıklardan 60 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji ürettiklerini ifade etti.

Başkan Seçer: "Yıllık yaklaşık 600 bin ton evsel atık topluyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent temizliğinde kullanılmak üzere filoya katılan yeni hafif araçları temizlik işçisi kadınlarla birlikte denedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent temizliğinde kullanılmak üzere filoya katılan yeni hafif araçları temizlik işçisi kadınlarla birlikte denedi. Kadın işçilere kent temizliğindeki emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Seçer, belediyenin yıllık yaklaşık 600 bin ton evsel atık topladığını, bu atıklardan 60 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji ürettiklerini ifade etti.
Kent temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için “Kenti Mis” projesini başlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarını daha hızlı ve etkili yapmayı sağlayacak yeni araçları da sahaya sürmeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı filosuna katılan, kent içi temizlikte ekiplerin daha hızlı olmasını sağlayacak 4 adet hafif temizlik aracının ilk denemelerini kadın işçilerle birlikte sahada yaptı. Seçer, elektrikli süpürge mantığıyla çalışan kent içi temizlik aracını bir süre kullandı, diğer araçların çalışma prensipleri hakkında daire başkanlarından ve çalışanlardan bilgi aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kent içi temizlik işlerinde çalışan kadın işçilerle sohbet eden Seçer, “Kentimizin temizliğini borçlu olduğumuz kadınlarımızla beraberiz, emekçilerimizle beraberiz. Onların ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Güzel işler yapıyorsunuz. Vatandaş da memnun. Vatandaş memnuniyetini söylediği zaman ben daha çok mutlu oluyorum. Sizler adına da mutlu oluyorum. Kadromuzu artıracağız. Kadınlarımızın sayısı artıyor. İlçelerimizde de çevre bakımını, park ve bahçe temizliğini kadınlarımıza bırakmayı düşünüyoruz. Sizler iyi bir örnek oldunuz. Sizlerle bir uygulamayı görelim istedik ve bu sonucu alınca tüm Mersin’de, bütün ilçelerimizde bu işleri kadınlarımız yapsın istiyoruz” dedi.

“Evinizi temizler gibi sokakları temizliyorsunuz”
Mersin caddelerinden geçerken kadın işçilerin çalışmalarını gördüğünü kaydeden Seçer, “Böyle mi güzel çalışılır. Evinizi temizler gibi sokakları temizliyorsunuz. Buna devam edelim. Medeni toplumlara bu yaraşır. Eviniz nasılsa, odanız nasılsa sokağımız da böyle olsun. Bunu önemsiyoruz. Mersin çok güzel bir kent. Hem Türkiye’de, hem dünyada bilinen, çok değerli birikimleri olan bir kent. Kentin kötü olması, kirli olması, fakir olması, yoksul olması bizim ayıbımız. Çok açık söylüyorum bizim başarısızlığımız. Denizimiz ne kadar güzel, doğal güzelliklerimiz, iklimimiz her şeyimiz muntazam. Biz de çevremizi temiz tutarak bu güzelliğe katkı verelim. Yani Allah’ın bize lütfettiği bir güzelliğe biz de emeğimizle katkı sunalım. En azından onu yok etmeliyim, kirletmeyelim” diye konuştu.

“600 bin ton evsel atık topluyoruz"
Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler daireleri emrinde çalışacak yeni araçları verimli bulmaları durumunda bu araçların sayısını artıracaklarını vurgulayan Seçer, "Yıllık yaklaşık 600 bin ton evsel atık topluyoruz. Anamur’dan Tarsus’a kadar bunu bertaraf ediyoruz. Üç merkezimiz var. Tarsus, Silifke ve merkezde. Burada da yaklaşık 60 bin konuta elektrik verebilecek kadar enerji üretiyoruz. 8 bin kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Bu önemli bir durumdur. Bunlar da çevre dostu enerji kaynakları. Çöpten elde ettiğimiz, metan gazından elde ettiğimiz elektrik enerjisi. Anamur, Bozyazı, Aydıncık hattında bir sorunumuz var. Oraya da böyle bir düzenli depolama çalışmamız var. Bir hibe desteği almak üzereyiz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bunu da gerçekleştirdiğimiz zaman Mersin bu anlamda çok ileri bir kent olacak. Artık çöpten bahsetmeyeceğiz. Çirkinlikten bahsetmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanının da kadın olduğunu, Mersin’de park ve bahçelere kadın eli değdiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Biz istiyoruz ki kentin her tarafı güzel olsun. Kentin girişlerini önemsiyoruz. Hem doğu girişi, hem batı girişi evimizin girişi kadar hassas davranacağımız noktalar olacak” dedi. Başkan Seçer, hem doğu girişinin, hem batı girişinin temizliği için Karayolları’ndan yetki devrini aldıklarını da söyledi.

“Herkes evinin önünü temiz tutarsa her yer temiz olur”
Gelecek nesillere güzel bir kent, temiz bir çevre bırakmak istediklerini söyleyen Seçer, "Yurttaşlarımızın da anayasal hakkıdır, Anayasa’da amir hükümdür. ‘Her yurttaş temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ der Anayasa’nın amir hükmü. Biz de anayasal görevimizi idare olarak, kamu olarak yerine getirmek zorundayız. Herkes evinin önünü temiz tutarsa her yer temiz olur. Buradan da vatandaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Hani çocuk evi kirletir, annesi arkasını temizler. Ondan sonra der ki 'oğlum, kızım ben arkanı temizlemekten bıktım, sen kirletmekten bıkmadın’. Ben de vatandaşlarımıza bir serzenişte bulunuyorum. Biz sizin arkanızı toplamaktan bıkmayacağız. Lütfen ama sizler de bize yardımcı olun. Pet şişeleri, poşetleri, özellikle geri dönüşümü zor olan maddeleri sokağa atmayın. Bakın parka geliyoruz çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla beraber burada temiz bir çevrede, gürültüsüz bir ortamda, güzel bir havada vakit geçirmek için ama bakıyoruz ki her taraf ayçiçek kabuklarıyla, çerez kabuklarıyla, poşetlerle, yiyecek atıklarıyla dolu. Bunlar bize yakışmıyor. Vatandaş sorumluluğunu bilirse geri kalanı bizim belediyeye ait, biz onu fazlasıyla yaparız. Bunun sözünü hep beraber veriyoruz. Buradaki temel gayemiz bir farkındalık oluşturmak. Onun için bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Kentimizi mis gibi yapalım, kenti mis gibi yapmak için de o sorumluluğun farkında olalım" ifadelerini kullandı.
Seçer, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile esnaf dernekleri koordinesiyle belirlenen ve ilk aşamada 25 seyyar satıcıya verilen araçları da inceledi. Belediye tarafından araç verilen 25 esnafın, Kültür Park’ta, belediye tarafından gösterilen noktalarda satış yapacaklarını kaydeden Seçer, bir yandan parka gelen vatandaşların yiyecek, içecek ihtiyaçlarının karşılanacağını, bir yandan da parkın daha temiz ve düzenli olmasının sağlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2)
Mersin’de kar yağdı erik ağaçları çiçek açtı Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı Kar yağışı ile birlikte Silifkeliler 5 kilometrelik mesafede bulunan Çamdüzü mevkiine gelerek karın yağışını izleyip, fotoğraf çektiler
YEREL HABERLER Mersin’de kar yağdı erik ağaçları çiçek açtı Silifke ...
MESKİ’de 2. Gözetim Tetkiki başladı
YEREL HABERLER MESKİ’de 2. Gözetim Tetkiki başladı
Mersin'e yağan kar hem şaşırttı hem mutlu etti
YEREL HABERLER Mersin'e yağan kar hem şaşırttı hem mutlu etti
Sahil kentine ikinci kez kar yağdı Mersin'in Erdemli ilçesinde ilçe merkezine ikinci kez yağan kar şaşkınlıkla karşılandı
YEREL HABERLER Sahil kentine ikinci kez kar yağdı Mersin'in Erdemli ...
Mezitli gönüllü serası ihtiyaç sahipleri için üretiyor
YEREL HABERLER Mezitli gönüllü serası ihtiyaç sahipleri için ...
Mersin kent merkezinde kar sevinci Meteorolojinin 4 günlük don uyarısı yaptığı Mersin'de, kent merkezinde köpük şeklinde görülen kar yağışı sevindirdi
YEREL HABERLER Mersin kent merkezinde kar sevinci Meteorolojinin 4 ...
Kayıp liseli Adana’da bulundu
YEREL HABERLER Kayıp liseli Adana’da bulundu
Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 milyon 850 bin Mersin'de tefecilik ve pos tefeciliği yoluyla milyonlarca lira kazanç elde eden ve birçok vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 59 kişi gözaltına alındı MASAK raporunda şahısların hesaplarında 94 milyon 850 bin liralık hareketlilik olduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 ...
Ameliyat olabilmek için kırtasiye ürünleri satıyor
YEREL HABERLER Ameliyat olabilmek için kırtasiye ürünleri satıyor
Belediyeden kovulunca kendisini yakan işçi: İkizlerime mama alamıyorum
YEREL HABERLER Belediyeden kovulunca kendisini yakan işçi: ...
MDOB'den senfonik Neşet Ertaş konseri
YEREL HABERLER MDOB'den senfonik Neşet Ertaş konseri
Mersin'deki yangın sahalarında inceleme
YEREL HABERLER Mersin'deki yangın sahalarında inceleme
Zirai don nöbetinde sera yandı Mersin'in Erdemli ilçesi Üçtepe Mahallesindeki sera yangınında yaklaşık 15 bin liranın üzerinde hasar oluştu
YEREL HABERLER Zirai don nöbetinde sera yandı Mersin'in Erdemli ...
Toroslar'da 'Sokakta temizlik var' projesi sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da 'Sokakta temizlik var' projesi sürüyor
MDOB’dan ’Senfonik Neşet Ertaş Türküleri’’ konseri
YEREL HABERLER MDOB’dan ’Senfonik Neşet Ertaş Türküleri’’ konseri
Mersin'de tefecilik operasyonu: 58 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tefecilik operasyonu: 58 gözaltı
Mersin’de öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı
YEREL HABERLER Mersin’de öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı
Selin sahile taşıdığı odunlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu
YEREL HABERLER Selin sahile taşıdığı odunlar, ihtiyaç sahiplerine ...
Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında mezarı başında ...
Özgecan'ın ailesinin feryadı: “Her gün ağlıyoruz. Hepimiz ölüyüz” Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 5’inci yılında mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Özgecan'ın ailesinin feryadı: “Her gün ağlıyoruz. ...
Çevreci çocuklara farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Çevreci çocuklara farkındalık eğitimi
Mersin'de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor
Şahne: "Mersin'de huzur ve güven hakim" Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, kentteki genel asayiş durumu ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi
YEREL HABERLER Şahne: "Mersin'de huzur ve güven hakim" Mersin İl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X