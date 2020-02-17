Sağlık çalışanları 'şiddete karşı' Ankara'da buluşacak

Mersin Tabip Odası üyeleri, 'sağlıkta şiddete' dikkat çekmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bekleyen 'sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısının' yasalaşması için 15 Mart'ta Ankara'da beyaz miting yapacaklarını açıkladılar.

Toros Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanlar, sloganlar atarak sağlıktaki şiddete tepkilerini dile getirdiler. Burada sağlıkçılar adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Cemil Galioğlu, şiddet görmeden, emeklerinin karşılığını alarak çalışmak istediklerini söyledi. Günde ortalama 40 sağlık çalışanının fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddet gördüğünü iddia eden Galipoğlu, "TBMM’de bekleyen “sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısının” yasalaşmasını, yeni ölümler yaşanmadan önerdiğimiz acil tedbirlerin alınmasını sağlamak için her geçen gün değersizleştirilen ve piyasanın sıradan bir unsuru, maliyet kalemi haline getirilmeye çalışılan emeğimizin karşılığını alabilmek için, tüm sağlık çalışanları ve sağlık hakkına sahip çıkıp sağlıktaki şiddetin kendisine ve hastasına da zarar verdiğini düşünen yurttaşlarımızla birlikte 15 Mart Pazar günü Ankara’da, beyaz mitingde buluşuyoruz" dedi.

Sağlıkta şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Galipoğlu, "Önerdiğimiz tedbirler alınıncaya kadar bu konuda mücadeleyi hep birlikte yükseltmekte kararlı olduğumuzu göstermek üzere 15 Mart günü Ankara’nın yolunu tutacak ve bu ülkede sağlık ortamının şiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir sesle haykıracağız. Biz sağlık çalışanları, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağımız mücadelemizle sağlıktaki şiddet iklimini sonlandırarak, görevimiz olan sağlık hizmetini şiddetsiz ve barışçıl bir ortamda, aldığımız bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirerek ve halkımızın ihtiyaç duyacağı nitelik ve gereklilikte sunmayı başaracağız. Aldığımız eğitimin, bize yüklenen toplumsal ve kamusal sorumluluğunu yerine getirecek, emeğimizin karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.

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