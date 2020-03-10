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Akaryakıt bayileri, paylaşımlarda enflasyonun gözetilmesini istiyor

İHA

– Mersin'deki akaryakıt bayileri, bayilerle dağıtım şirketleri arasında gelir gider paylaşımlarında enflasyonun etkileri göz önünde bulundurularak paylaşım yapılmasını istiyor.

Akaryakıt bayileri, paylaşımlarda enflasyonun gözetilmesini istiyor

– Mersin’deki akaryakıt bayileri, bayilerle dağıtım şirketleri arasında gelir gider paylaşımlarında enflasyonun etkileri göz önünde bulundurularak paylaşım yapılmasını istiyor.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 10 No'lu Akaryakıt, LPG, Madeni Yağın İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bayilerle dağıtım şirketleri arasında toplam kar marjı dağıtımından gider dağılımına, reklam ücretlerinden yerel yönetimlerden beklentilere kadar sektörün birçok sorununu dile getiren üyeler, bu yıl yapmayı planladıkları çalışmaları da anlattı.

Özcömert: "Değerlendirmelerde enflasyon göz önüne alınmalı"
Meclis Üyesi Mesut Selim Özcömert, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) Ekim 2019’da Resmi Gazetede yayınlanan, toplam dağıtım marjı paylaşımının şartlarını belirleyen kurul kararını değerlendirdi. Yeni karara göre, geçmişte dağıtım şirketlerine yüzde 70, bayilere yüzde 30 oranlarıyla yapılan dağıtımın, bayiler lehine yüzde 55'e yüzde 45 oranlarıyla değiştirildiğini ifade eden Özcömert, "Yeni karara göre toplam marjın en az yüzde 55’i bayiye verilmek üzere dağıtıcı ile bayi arasında serbestçe belirlenecek. Bu serbestlik ibaresi göz önüne alındığında dağıtım paylarının enflasyonla orantılı olarak düzenlenmesini bekliyoruz. EPDK’nın bu kararı, sıkıntıları bayiler açısından azaltacak görünüyor ama paylaşımla ilgili düzenlemede enflasyon etkileri mutlaka gözetilmeli. Genel giderlerimizin de en az enflasyon oranı kadar artışı olacaktır. Sonuç olarak gelirlerimizde buna göre belirlenmiş bir denge yakalanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Yıl içinde üye ziyaretlerine ağırlık vereceklerini de belirten Özcömert, talepleri dinleyip rotalarını ona göre çizeceklerini kaydetti.

Kanar: "Uygulamalar 1 Ekim öncesi sözleşmeleri de kapsamalı"
Meclis Üyesi Edip Kanar ise kar marjı paylaşımı yanında giderle ilgili düzenleme de beklediklerini söyledi. Bayilerin personel kıyafetinden nakliyeye, tank temizliğinden eğitime, kalibrasyondan demontaja, otomasyondan banka pos giderine kadar çok kapsamlı bir gider skalası olduğunu ifade eden Kanar, "Bunların tamamını bayiler karşılamak durumunda kalıyor. 1 Ekim 2019'dan sonra yapılan sözleşmelerde bu gider de bayi ile dağıtım şirketi arasında paylaştırılacak. Ancak burada iki sorun var. İlki, 1 Ekim 2019 öncesi yapılan sözleşmelerin kapsam dışında bırakılması, ikincisi de dağıtım şirketi ile bayi arasında hangi oranlarla paylaşım yapılacağı konusundaki belirsizlik. Beklentimiz, bunun da yüzde 55'e 45 oranıyla dağıtılması ve 1 Ekim öncesinde yapılan sözleşmeleri de kapsaması yönünde" diye konuştu.
Geçmiş dönemde sözleşmelerde açıkça yazılmayan maliyetlerin bayilere yansıtıldığını kaydeden Kanar, yeni karara göre ismi sözleşmelerde açık şekilde geçmeyen, kapsamı ve maliyeti tereddüde mahal vermeyecek şekilde tanımlanmayan hiçbir bedel veya ücretin bayilere yansıtılmayacak olmasını da yerinde bir uygulama olarak gördüklerini ve uygulanmasını beklediklerini söyledi.

Duman: "Reklam giderleri yeniden düzenlenmeli"
Meclis Üyesi Mehmet Can Duman da reklam giderlerine dikkat çekti. Akaryakıt istasyonları önünde yer alan totemlerde dağıtım şirketlerinin isminin yazılı olduğunu, bayi yerine dağıtım şirketlerinin tanınırlığı ve görünürlüğünün artırıldığını vurgulayan Duman, "Totemlerde, fiyat panosunda dağıtım şirketinin logosu ve adı yazmasına rağmen belediyelere reklam ve tabela vergisini biz ödüyoruz. Burada da destek olunması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle maliyetlerimizin oldukça yüksek olup sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz günümüzde böylesi bir desteğin önemi daha da büyük" ifadelerini kullandı.
Yerel yönetimlerle yaşanan sorunlara da dikkat çeken Duman, ruhsat devrinde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Geçmiş tarihli ruhsatların kabul edilmediğini, yeni yasanın talep ettiği şartların yerine getirilmesinin beklendiğini kaydeden Duman, "Devralınan istasyonlar 1015 senelik ve zamanında buralara ruhsat verilmiş. Akaryakıt ve LPG istasyonu faaliyet konulu işyerlerinin devredilmesinde faaliyet konusu ve adresi değişmemesi kaydıyla devralan kişinin başvurusu üzerine mevcut belgeler esas alınarak ve dosyadaki eksik belgeler tamamlattırılarak yeni sahibine devredilmeli. Mevcutta var olan belgelerden tekrar tekrar istenmemeli" dedi.
Duman, ruhsat devir sürelerinin de 34 aydan 1520 güne indirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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