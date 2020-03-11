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Mersin’deki deprem tatbikatı nefes kesti Mersin’de senaryoya göre gerçekleştirilen deprem tatbikatında, Akdeniz’de Mersin açıklarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ekiplerin enkaz altında kalan yaralılara müdahaleleri nefes kesti

İHA

– Mersin'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre, Akdeniz'de Mersin açıklarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ekiplerin enkaz altında kalan yaralılara müdahaleleri nefes kesti.

Mersin’deki deprem tatbikatı nefes kesti Mersin’de senaryoya göre gerçekleştirilen deprem tatbikatında, Akdeniz’de Mersin açıklarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ekiplerin enkaz altında kalan yaralılara müdahaleleri nefes kesti

– Mersin’de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre, Akdeniz’de Mersin açıklarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ekiplerin enkaz altında kalan yaralılara müdahaleleri nefes kesti.
Mersin İl Afet Müdahale Planı (TAMPMersin) kapsamında; Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, AFAD Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla Mezitli Belediyesi yanındaki eski hal alanında yapılan tatbikatta, Mersin Afet Müdahale Planı kapsamında görevli olan hizmet grubu ekipleri, enkazda arama kurtarma, altyapı ve enerji hasarlarına müdahale, geçici barınma merkezi oluşturulması senaryolarını gerçekleştirdiler. Tatbikata, 26 kurumdan 265 personel ve 43 araç katıldı.
Mersin’de meydana gelebilecek herhangi bir afet olayına müdahale çalışmasında görev alacak hizmet gruplarının deneyimlerinin geliştirilmesi, sahadaki eksiklik ve aksaklıkların belirlenmesi, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatı, Mersin Valisi Su da sahada izledi.

Tatbikat gerçeğini aratmadı
Senaryoya göre, saat 14.00’te merkez üssü Akdeniz’in Mersin açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18 saniye süren depremin hemen ardından, depremden yara almadan kurtulanlar, yıkılan binaların enkazında yakınlarını aramaya başlarken, feryatları da gerçeğini aratmadı. Bazı yaralılar kendi olanaklarıyla enkazdan çıkarken, depremden kısa süre sonra AFAD, UMKE, itfaiye, polis, asker, sağlık görevlileri ve sivil kurtarma ekipleri deprem alanında ulaştı.
Ekipler, koordineli şekilde enkaz altında yaralı aramaya başlarken, güvenlik görevlileri de yaralı yakınlarını enkazdan ulaştırma çalışmaları yaptı. Arama kurtarma köpekleri, ses dinleme cihazları ve kameralarla enkaz altındaki yaralıları tespit eden kurtarma ekipleri, sağlık görevlilerinin yardımıyla yaralıları bulundukların yerlerden çıkardı. Bazı vatandaşların ise cansız bedenlerine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri de deprem anında çıkan yangınlara müdahale etti.
Yaklaşık 50 dakika süren tatbikatın ardından Vali Su, deprem alanının kenarında kurulan çadırları ziyaret ederek, senaryo gereği burada barınan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

“İlimiz, olası bir afete tüm ekipleriyle hazır vaziyettedir”
Vali Su, tatbikatın ardından toplanan tüm ekiplere teşekkür ederek, başarılı tatbikat dolayısıyla kutladı. Burada yaptığı konuşmada Su, “Hep birlikte çok başarılı bir deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Burada şunu gördük ki, tüm görev içerisinde yer alan hizmet gruplarımız, gerçekten hizmet ve görev bilinci içerisinde çok güzel bir koordinasyonla görevlerini yerine getirdiler. Tüm görev gruplarına teşekkür ediyorum. Bir kez daha ifade ediyorum; Cenabı Hak, deprem, sel, afet vermesin ama olası bir durumda da tüm ekiplerimizle beraber ilimiz hazır vaziyettedir. Bu tatbikatta da bunu gördük” dedi.
Geçen yıl sel tatbikatı yaptıklarını, bu yıl da deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Su, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Mersin’de İl Afet Müdahale Planını hazırladıklarını söyledi. Bu plan çerçevesinde her yıl belli konularda tatbikat yaptıklarını dile getiren Su, “Bu tatbikatlarda görev alan hizmet gruplarının; afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında eksiklikleri varsa, onları kontrol ediyoruz. Yine bu tatbikatlarla hizmet gruplarının koordinasyonunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Başarılı bir koordinasyonla bu tatbikat gerçekleştirildi. Hem yerel yönetimlerimiz hem genel idareye bağlı kurumlarımız hem de sivil toplum kuruluşlarımızın katılımlarıyla güzel bir tatbikat yaptık. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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