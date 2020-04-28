Mezitli’de yaralı halde bulunan balaban kuşu tedaviye alındı

– Vatandaşlardan gelen bir ihbarı değerlendiren Mezitli Belediyesi zabıta ekipleri, ayağı kırık halde buldukları balaban kuşunu, ilk bakımını yaptırdıktan sonra tedavi edilmesi için Tarsus Hayvan Parkındaki rehabilitasyon merkezine teslim etti.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek adına çalışmaya devam eden Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasak sırasında vatandaşlar yaralı bir kuş ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Mezitli’de yaralı halde bir balaban kuşu buldu. Kuşu koruma altına alarak ilk bakımını yaptıran ekipler, daha sonra tedavi edilmesi için Tarsus Hayvan Parkı içerisinde bulunan rehabilitasyon merkezine ulaştırdı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de çalışmaya devam ettiklerini ifade eden zabıta çalışanları, “Zabıta Müdürlüğümüze yaralı bir kuş olduğu ihbarını aldık. Kuşu kurtarmak için hemen harekete geçtik. Acı çeken kuşu diğer hayvanların saldırmamasını önlemek amacıyla hemen koruma altına aldık. İlk bakımları Mezitli’de yaptırdıktan sonra tedavi edilmek üzere Tarsus’ta bulunan rehabilitasyon merkezine ulaştırdık. Kısa sürede iyileşerek doğal yaşamına dönmesini arzuluyor, duyarlı Mezitli halkına da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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