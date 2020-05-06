Seçer: "Belediye Meclisinden borçlanma yetkisi isteyebilirim" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını sürecinde oluşturulan kriz merkezine 200 binden fazla gıda kolisi talebi geldiğini, bunların 103 bin 559'unu karşıladıklarını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Seçer: "Belediye Meclisinden borçlanma yetkisi isteyebilirim" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını sürecinde oluşturulan kriz merkezine 200 binden fazla gıda kolisi talebi geldiğini, bunların 103 bin 559'unu karşıladıklarını açıkladı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını sürecinde oluşturulan kriz merkezine 200 binden fazla gıda kolisi talebi geldiğini, bunların 103 bin 559'unu karşıladıklarını belirterek, salgın nedeniyle oluşan gelir kaybından dolayı önümüzdeki aylarda kullanılmak üzere belediye meclisinden borçlanma yetkisi isteyebileceğini söyledi.

Seçer: "Belediye Meclisinden borçlanma yetkisi isteyebilirim" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını sürecinde oluşturulan kriz merkezine 200 binden fazla gıda kolisi talebi geldiğini, bunların 103 bin 559'unu karşıladıklarını açıkladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını sürecinde oluşturulan kriz merkezine 200 binden fazla gıda kolisi talebi geldiğini, bunların 103 bin 559'unu karşıladıklarını belirterek, salgın nedeniyle oluşan gelir kaybından dolayı önümüzdeki aylarda kullanılmak üzere belediye meclisinden borçlanma yetkisi isteyebileceğini söyledi.
Seçer, bir radyo programında yaptığı açıklamada, korona virüs sürecinde belediye olarak yaptıkları çalışmaları aktardı. Korona virüs salgınında vaka sayısının azalma eğilimi göstermeye başladığını belirten Seçer, bu durumun vatandaşları rehavete düşürmemesi uyarısında bulunarak, tarihte, salgın hastalıklar karşısında yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Seçer, “'Salgın bitti, hayat normale döndü' diye kendimizi salmamamız gerekiyor. Ciddiyetle uzmanların uyarılarına uymamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı bu konuda sürekli uyarmak istiyoruz. Mersinli hemşehrilerim, bu süreci çok iyi taşıdı. Hepsine müteşekkiriz. Büyük sorunlar, sıkıntılar yaşadılar ama pandemiyle mücadele kurallarını ihlal etmediler. Bugün bir nebze olsun vaka sayısının azlığından mutluysak, onların sayesinde oldu. Bunları ciddiyetle devam ettirmeleri gerekiyor. Biz de belediye olarak görevimizi harfiyen yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte öncelikle vatandaşların hayatlarını idame ettirmeleri için gereken çalışmaları yaptıklarını ifade eden Seçer, “Mart’ın ortalarında bir kriz merkezi oluşturduk. Bütün talepleri oraya aldık. Çok yoğun bir gıda talebi oldu. Bizim çağrı merkezimiz ya da sivil toplum kuruluşları, muhtarlar aracılığıyla 200 binin üzerinde gıda talebi oldu. Pazartesi akşam itibariyle 103 bin 559 erzak paketi dağıtarak, bu taleplerin yüzde 50’sini karşılamışız. Bu önemli bir organizasyon. Kolay değil. Mart’ın ortalarında bu süreç başladı. Hemen bu alımları yapıyorsunuz. Tabi ki yakışır şekilde, el yordamıyla değil, vatandaşların yarasına merhem olma gayesiyle bunu yapıyorsunuz. Mersin merkez ve Tarsus’ta evlere 233 bin kişilik yemek servisi yaptık. Maske talebi çok fazla oldu. Belediyeler, maske bulmak ve maske imal etmek için çaba sarf etti. Biz de 300 bin maske dağıttık. Diğer taraftan 65 yaş ve üzeri olan, kronik hastalığı, engeli olan vatandaşlarımızın evde bakımını bu süreçte dikkatle yürüttük. Dezenfeksiyon işlemlerini suretle ve yoğun olarak yaptık" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesinin tüm enerjisini ve kaynaklarını salgınla mücadeleye ayırdıklarını vurgulayan Seçer, “Artık restorasyon dönemine doğru gidiyoruz. İşyerleri açılacak, fabrikalar çalışmaya başlayacak, insanlar sokaklara çıkacak ama sıkıntılı günler devam edecek. Tedbirlerimizi alalım. Belediye olarak tedbir aldık. Ekonomik olarak kemer sıktık. Harcamalarda çok dikkatliyiz. Her kuruş bizim için değerli” diye konuştu.

“Meclisten borçlanma talebim olabilir”
Belediye Meclisini önümüzdeki günlerde olağanüstü toplayarak, bazı sosyal destek kararları alacaklarını belirten Seçer, belediyenin kiracısı olup da genelge uyarınca işyerini kapatmak zorunda kalan esnafın kapalı kaldığı sürenin ücretsiz olarak sözleşmeye ekleneceğini, işyerini kapatmak zorunda kalanlardan kira alınmayacağını, işyerini çalıştıran ancak iş hacmi düşenlerin kiralarının ise erteleneceğini söyledi. Seçer, su faturalarına da 3 ay boyunca gecikme faizi işletilmeyeceğini, 75 metreküp altında su kullananlara fatura tahakkuk edilmeyeceğini de vurguladı. Seçer, olağanüstü belediye meclisi toplantısında, hem Büyükşehir Belediyesi hem de MESKİ için bütçede öngörülen borçlanma kalemi uyarınca borçlanma yetkisi isteyebileceğini de ifade etti. Seçer, “Borçlanmaya çok ivedi ihtiyacımız yok. Mali dengeleri kurduk, mali disiplini sağladık. İyi durumdayız çok şükür. Şu an acil borçlanma ihtiyacım yok. Ama diğer parti gruplarıyla görüşüyoruz. Benim talep edeceğim, zaten bütçe denkliği için bütçede olan borçlanma miktarı. Ben farklı bir şey talep etmeyeceğim. Şu an için ihtiyacım yok ama gelecek aylar için tedbirleri almamız lazım. 30 büyükşehir belediyesinin gelir kaybı ortalama yüzde 50’nin üzerinde. Bütün bunları görerek, özellikle çalışanlarımızın maaşlarını ertelememe adına, bu tedbirleri almamız lazım. Zorunlu ödemelerimiz, banka ödemelerimiz var. Bunların tedbirlerini almamız gerekiyor. Bizimle alışveriş yapan esnafımızı, memurumuzu, kadrolu işçi ya da sürekli işçi statüsünde çalışan emekçimizi, mağdur etmek istemiyoruz. Kısa çalışma ödeneğine başvurmadık. Ücretsiz izne çıkarmadık. Bütün personelimiz tam maaşlı çalışmaya devam ediyor. Bütün bunları öngörerek, tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Temmuz ayına kadar olağan meclis toplayamıyoruz. Bütün bu şartları göz önüne alarak, hem MESKİ, hem de Büyükşehir Belediyesi için borçlanma talebim olabilir. MESKİ’nin geliri su bedelleri. Bunu da 3 ay tahsil edemeyeceğiz. Borçlanma alamazsak, personel giderlerimizi, elektrik faturalarımızı, temel, sabit giderlerimizi, olmazsa olmaz harcamalarımızı yapamaz noktaya gelebiliriz" şeklinde konuştu.

“Birbirimize güvenemezsek, Mersin kaybeder”
Bütün partilerden belediye meclisi üyeleriyle görüştüğünü, meclis üyelerini bilgilendirdiğini ifade eden Seçer, “Onlar da diyaloğa açık, ben de diyaloğa açığım. ‘Evet oyu’ vereceklerse, benim onları ikna etmem lazım. 2020 Büyükşehir ve MESKİ bütçesine olur veren bir Meclis’in bu borçlanmaya karşı çıkması tırnak içinde söyleyeyim ‘abesle iştigal olur’. Siz bu bütçeye ‘evet’ dediniz. Bu bütçe içinde de bir borçlanma kalemi var. Ona da ‘evet’ dediniz. İş borçlanmaya gelince ‘hayır’ derseniz, teknik olarak bu yanlış. Ben böyle bir yanlışa düşüleceğini sanmıyorum. Kaçırdığım bir şey yok. Anlatıyorum, izah ediyorum. Makul olan borçlanmanın elimin altında durması. Meclisi temmuz ayına kadar toplayamıyoruz. Faizleri en uygun zamanda yakalamalıyız. Bu büyük bir sıkıntı. Bir de faiz oranları sürekli dalgalanma gösteriyor. Faiz giderlerinin en minimum olduğu noktada bunları yakalamalıyız ki, daha akılcı işler yapabilelim. Belediye başkanı borçlanma konusunda hesap verebiliyorsa, güvenmekte bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Onlar bana güvenmeli ki, ben hizmet yapmalıyım. Birbirimize güvenemezsek, Mersin kaybeder. Benim de onların güvenini suistimal etmemem gerekiyor. Bu bilinçte ve olgunlukta bir siyasetçiyim, bir insanım. Öyle bir endişem yok. Bazen Ankara rüzgarları sert esiyor. O rüzgar burada çok naif, akılcı davranan Meclis üyelerimizi çarpabiliyor. Geçen yıl bunu gördük” dedi.
Belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtmasının engellenmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak da konuşan Seçer, "Ekmek tartışması biraz siyasete döküldü. O ayrı bir tartışma ya da değerlendirme konusu. Kontrolümüzden çıktı. Üst üste de mecrasından çıkan suçlamalar olunca da iş farklı mecralara gitti. Zaten onu kabul etmem mümkün değil ama ben kenti germek istemiyorum. Ben hizmet etmek istiyorum. Bu tartışmaların yeri gelir, zamanı gelir, bir daha açılırsa bizim de söyleyecek iki çift lafımız olur. Ama şu anda ben bunu yapamam. Bu tartışmayı başlatan ben değilim. Yasaklara uymayan da ben değilim. Ben bu mücadele başladığı günden itibaren idarenin aldığı bütün kararlara saygıyla yaklaştım, belediyemi emirlerine amade ettim. Her çağrıldığım yere gittim. Ben bu konuda vicdanen de rahatım, yasalar karşısında da rahatım. Ondan kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de belediyesi otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor
YEREL HABERLER Mersin'de belediyesi otobüslerinde sosyal mesafe ...
Korona tedbirlerine uyan fırıncıya plaket
YEREL HABERLER Korona tedbirlerine uyan fırıncıya plaket
Uyuşturucu madde kullanan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde kullanan 4 kişi yakalandı
İzin belgesiz o illerden gelenler Mersin’e alınmayacak, ceza kesilecek
YEREL HABERLER İzin belgesiz o illerden gelenler Mersin’e ...
Kumbarasındaki 210 lirayı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
YEREL HABERLER Kumbarasındaki 210 lirayı 'Milli Dayanışma ...
Bir annenin feryadı: "Ölmeden oğlumu görmek istiyorum” Barin Ailesi, 11 yıl önce Rusya’da tutuklanarak Sibirya’da cezaevine konulan oğulları Ali Barin’in Türkiye’ye getirilmesi için Mersin’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi Oğlunu 11 yıldır görmediğini söyleyen anne Aliye Barin, "Yeter ki oğlum gelsin göreyim, başka hiçbir şey istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Bir annenin feryadı: "Ölmeden oğlumu görmek ...
Mersin´de 2,5 milyon metrekarelik alan koruma altında
YEREL HABERLER Mersin´de 2,5 milyon metrekarelik alan koruma altında
Büyükşehir Belediyesi, esnafa 15 bin 500 gıda kolisi dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, esnafa 15 bin 500 gıda kolisi ...
Hava yolu ile ihracatı yüzde 125 arttı AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur: "İhracatçılarımızın lojistik maliyetlerinin yükseldiği bu zorlu süreçte, özellikle hava yolu ile ihracatımıza ek destekler ve teşvikler sağlanmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Hava yolu ile ihracatı yüzde 125 arttı AKİB ...
Gülnar’da içme suyu çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Gülnar’da içme suyu çalışmaları hız kazandı
Seyahat izin belgesi olmayan Mersin'e giremeyecek
YEREL HABERLER Seyahat izin belgesi olmayan Mersin'e giremeyecek
Erdemli'de hayvan hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Erdemli'de hayvan hırsızları jandarma ekiplerince ...
Mersin'de polislerden korona virüs bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Mersin'de polislerden korona virüs bilgilendirmesi
Tollu: “Trafikte kurallara uyulmadığı için birçok insanın yaşam hakkı elinden alınıyor”
YEREL HABERLER Tollu: “Trafikte kurallara uyulmadığı için birçok ...
Mersin'de sürücüler bilgilendirildi Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisleri sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtırken, toplu taşıma araçlarında maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı
YEREL HABERLER Mersin'de sürücüler bilgilendirildi Mersin'de ...
Başkan Yılmaz: "Hıdırellez bereketiyle gelsin, dilekler kabul olsun"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Hıdırellez bereketiyle gelsin, ...
Tarsus Belediyesi, ‘Zehirsiz Sofralar Kuruyoruz’ projesini hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, ‘Zehirsiz Sofralar Kuruyoruz’ ...
Evde Kal Satranç Turnuvası şampiyonları kupalarını aldı
YEREL HABERLER Evde Kal Satranç Turnuvası şampiyonları kupalarını ...
Toroslar'da Ramazan sohbetleri online yapılıyor
YEREL HABERLER Toroslar'da Ramazan sohbetleri online yapılıyor
Mersinli doktordan, Wuhan Viroloji Enstitüsü hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Mersinli doktordan, Wuhan Viroloji Enstitüsü hakkında ...
Baraj inşaatından hırsızlığa 2 gözaltı
YEREL HABERLER Baraj inşaatından hırsızlığa 2 gözaltı
Akdeniz'de acil hizmetler aksamadan devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de acil hizmetler aksamadan devam ediyor
(Görüntülü) İhtiyaç sahibi 200 bin kişiye ücretsiz yemek
YEREL HABERLER (Görüntülü) İhtiyaç sahibi 200 bin kişiye ücretsiz ...
Virüs salgını, Kur'an aşkına engel olamadı Mersin'in Bozyazı ilçesinde Çad uyruklu kadın, korona virüs salgını sürecinde uzaktan eğitimle hafızlık eğitimini tamamlayarak hafız oldu
YEREL HABERLER Virüs salgını, Kur'an aşkına engel olamadı Mersin'in ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X