Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

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<br>MERSİN, (DHA)MERSİN´in Akdeniz ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Eyüp Bulut (60) hayatını kaybetti.<br>Kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi´ndeki otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. Mahsun Çapanoğlu (21) yönetimdeki 33 N 1101 plakalı otomobil, 33 DBS 67 plakalı motosikleti ile seyir halindeki emekli Eyüp Bulut'a çarptı. Kazayı görenler, polis ve 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri, motosiklet sürücüsü Eyüp Bulut´un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Çapanoğlu ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)<br>2020-05-13 17:23:02<br>

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