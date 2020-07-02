Mersin İŞKUR İş Kulübü, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş Kulübü, üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlamak amacıyla online eğitim veriyor.

Mersin İŞKUR’dan yapılan açıklamada, kurumun, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarına, online iş gücü piyasasına hazırlık eğitimleriyle devam ettiği bildirildi.

Mersin İŞKUR İl Müdürlüğünün; iş arayanlar, engelliler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı gruplara yönelik olarak düzenlediği eğitimlerin yanı sıra üniversite öğrencilerine yönelik de eğitimler düzenledi belirtildi. Mersin İŞKUR açıklamasında, “İş Kulübü, çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösteriyor, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunarak katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlanmasına yardım ediyor. Bu kapsamda, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş Kulübü tarafından online olarak üniversite öğrencilerine, özgeçmiş hazırlama beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları konularında uzmanlar tarafından ücretsiz eğitimler verildi” denildi.

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