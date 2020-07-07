Mersin'de PKK/KCK/YPG'ye operasyon: 3 tutuklama

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<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, PKK/KCK/YPG terör örgütü adına Suriye'de silahlı faaliyette bulunduğu ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün sözde asayiş birimi içinde görev alan ve Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 5 örgüt üyesinin, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparak kente geldiğini belirledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı/ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-07-07 19:19:55<br>

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