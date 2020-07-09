15 Temmuz şehitleri Mersin'de çeşitli etkinlikle anılacak

Mersin'de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılı etkinlikleri kapsamında, 5'i internet üzerinden olmak üzere 7 branşta müsabakalar düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Mersin İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını dolayısıyla etkinliklerin birçoğu intenet üzerinden yapılacak. 915 Temmuz'da Mersin Valiliği koordinesinde internet üzerinden espor Fifa20, karate kata, satranç, oryantiring ve tekvando müsabakaları yapılacak. Atletizm etkinlikleri kapsamında ise 15 Temmuz'da Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde de '15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu' ile sahil şeridinde '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' düzenlenecek.
Erdemli Atış Poligonu'nda da 1518 Temmuz'da Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası organizyonu yapılacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.