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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MDTO’dan geleceğin denizcilerine burs desteği

İHA

Mersin Deniz Ticaret Odası, LGS'de 400 ve üzeri puan alıp Akdeniz MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kayıt yaptıran ilk 3 öğrenciye burs desteği vereceğini açıkladı.

MDTO’dan geleceğin denizcilerine burs desteği

Mersin Deniz Ticaret Odası, LGS’de 400 ve üzeri puan alıp Akdeniz MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kayıt yaptıran ilk 3 öğrenciye burs desteği vereceğini açıkladı.
Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), 20092010 eğitim öğretim yılında eğitim sistemine kazandırdığı MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (MDTO MTAL) ve öğrencilerine destek vermeye devam ediyor. MDTO, LGS 2020’de 400 ve üzeri puan alan ve MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ilk 3 sırada yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim yardımı olarak 400 TL burs verecek. Söz konusu burslar, öğrenciler belirlenen başarı kriterlerini sağladıkları sürece, 4 yıl boyunca devam edecek.

“Gençlerimizin LGS başarısını ödüllendirmek istedik”
Konuya ilişkin açıklama yapan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MDTO Denizcilik Lisesinin inşasının, Mersin’in denizci bir kent olabilmesi ve kenti denizcilik eğitiminde üst basamaklara çıkarma yönündeki hedefler doğrultusunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Lokmanoğlu, “Önemi giderek daha fazla anlaşılan mesleki ve teknik eğitim, öğrencileri sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve teknik uzmanlık ile donatmayı hedefleyen bir sistem. Bu çerçevede okulumuz, geçtiğimiz yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki İşbirliği Protokolü kapsamında, Mersin’de proje okul seçilmiş ve okulun niteliklerini arttıracak önlemleri almak üzere Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulmuştu. PYK’nın aldığı kararlar doğrultusunda, okulumuzu bir cazibe merkezi haline getirmeyi ve gençlerimizin LGS başarısını ödüllendirmek istedik. LGS sınavlarında 400 ve üzeri puan alıp, tercihini MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yana kullanan ilk 3 öğrencinin eğitimlerine burs desteği ile katkı sunacağımızı duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından 3’er öğrenciye başarı bursu
Öğrencilere desteklerinin bununla sınırlı olmadığını belirten Lokmanoğlu, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından başarı kriterlerini sağlayan 3’er öğrencinin de başarı bursu ile destekleneceğini açıkladı. Lokmanoğlu, “Denizcilik uzmanlık gerektiren, zor ancak çok özel bir meslektir. Dünyada ve ülkemizde, gemilerde çalışacak nitelikli gemi adamlarına büyük ihtiyaç var. Bu nedenle denizcilik alanında nitelikli eğitim almış gençlerimizin diğer mesleklere oranla iş bulma şansı daha yüksek olacaktır. Dünya denizlerine açılmak ve dünyanın dört bir yanında bayrak dalgalandırmak ve ülkemizi temsil etmek gibi özel bir sorumluluğu üstlenmek isteyen, denize gönül veren gençlerimizi nitelikli bir denizcilik eğitimi almak üzere okulumuza davet ediyorum” dedi.

Kalite denetiminde tam puan alan tek okul
Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye gemi adamı ihtiyacını karşılamak, geleceğin denizcilerini çağın ihtiyaçlarına göre yetiştirmek üzere MDTO tarafından 11 yıl önce eğitim sistemine kazandırılan lise, geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Mersin’de pilot okul seçilmişti. Devam eden süreçte gerek donanım gerekse eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla önemli iyileştirilmelerin hayata geçirildiği MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEB tarafından yapılan kalite denetimde 100 puan alma başarısını gösterdi. Bin 81 farklı kriter üzerinden değerlendirilerek 100 tam puan almayı başaran Türkiye’deki tek lise olan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimde ise 37 adet eğitim verme yetkisi almayı başardı.

Yeni Nesil Meslek Lisesi
Denizcilik alanındaki tematik eğitim kurumlarından biri olan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Gemi Makine İşletmeciliği ve Güverte İşletme Programları bulunuyor. Yabancı dil derslerinin “Native Speaker" uygulaması ile (aynı anda iki eğitimci tarafından) verildiği okulda, Simülasyon Merkezi, Makine Atölyesi, Denizde Canlı Kalma Eğitimi İstasyonu, Revir, Yangın Eğitimi Merkezi gibi atölye ve donanımların yanı sıra uygulamalı eğitimlerde kullanılmak üzere iki ayrı eğitim teknesi de bulunuyor.
Sahip olduğu donanımlarla denizde ve gemide yaşanabilecek her ortamı gerçekçi bir şekilde okulda deneyimleme imkanı sunan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin aynı zamanda temizlik ve sağlığa uygunluğunu gösterir ‘Beyaz Bayrak’ ve ‘Beslenme Dostu Okul’ unvanları da bulunuyor.
MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine çağdaş, bilimsel ve nitelikli bir denizcilik eğitimi fırsatı sunan yeni nesil meslek liselerinden biri olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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