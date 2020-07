Tarsus'ta 4 köpeği zehirlediler Can çekişen köpek yürekleri sızlattı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir mahallede zehirli et verilen 4 köpek telef oldu.

İlçeye bağlı Cinköy Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, çeşitli yerlere bıraktıkları zehirli etleri yiyen 4 köpek zehirlendi.

Cinköy Mahallesi'nde ikamet eden Saffet Serin adlı kişi de köpeklerinden birinin can çekiştiğini gördü. Hemen eve getirdiği köpeğini soğuk suyun altına koyan Saffet Serin’in yaptığı çabalar fayda etmedi. Diğer köpeklerini arayan Saffet Serin, diğer 3 köpeğinin de değişik yerlerde zehirlendiğini gördü. Serin, zehirli et verilen 7 aylık Malaklı ve Çapar cinsi köpeklerin zehirlenmesi karşısında şaşkına döndü.

Köpeklerin can çekişini gören mahalle sakinlerinin de yürekleri sızladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.