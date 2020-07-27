PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni adliyeye sevk edildi (2)

SERBEST KALDI
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2020-07-27 17:16:49
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