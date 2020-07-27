Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde İsmet Ateş, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Ateş (29) ile kayınvalidesi Şule B.'yi (51) av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Olay, ilçeye bağlı Karalar Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Ateş, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Ateş ile kayınvalidesi Şule B.'yi, çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü. Şüpheli, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2020-07-27 17:23:54
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