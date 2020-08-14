MESKİ’nin alt yapı çalışmaları sürüyor Mezitli ilçesindeki Vatan Caddesinin yağmursuyu sorunu sona eriyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Vatan Caddesinde başlatılan yağmursuyu projesi ile bölgede yoğun yağışlardan sonra yaşanan su taşkınlarının son bulacağı bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Vatan Caddesinde yağmursuyu hattı imalatlarına devam ediliyor. Yapımına başlanan ve sözleşme bedeli 3 milyon 765 bin TL olan çalışmalar ile toplanan yağmur suları, betonarme borular vasıtasıyla deşarj edilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla Okan Merzeci Bulvarı, Vatan Caddesi ve GMK Bulvarında meydana gelen su baskınları tarihe karışacak.

“Cadde ve sokaklarda meydana gelen su taşkını manzaralarına son vereceğiz”

MESKİ Genel Müdür Vekili İrfan Korkmaz, 2020 yılı sonunda tamamlanarak işletmeye alınması planlanan imalatların tamamlanmasıyla Vatan Caddesinin yağmursuyu sorununun ortadan kalkacağını belirterek, "Hazırladığımız ve yapımına başladığımız projelerle, vatandaşlarımızın yoğun yağışlı havalarda yaşadığı su taşması problemlerini ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Vatan Caddesine uzun yıllar hizmet sunacak nitelikli bir yağmursuyu altyapısı inşa ediyoruz. Yağmursuyu imalatlarının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yağmursuyu sorunu kalıcı olarak son bulacak. Çalışmalarımızla, kentimizin belirli noktalarında, özellikle kış aylarında aşırı yağışlarda cadde ve sokaklarda meydana gelen su taşkını manzaralarına son vereceğiz” dedi.

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