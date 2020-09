Koronavirüse rağmen dünya şampiyonu olmak istiyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de 3 kez İFMA Muaythai Avrupa Şampiyonu olan 21 yaşındaki milli sporcu İzzettin Altunsöz, dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan koronavirüse rağmen tüm imkanları zorlayarak antrenmanlarını sürdürüp, Dünya Şampiyonası hedefinde ilerliyor.

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi İzzettin Altunsöz, 4 yıl önce Mardin´in Savur ilçesinden liseyi okumak için geldiği kentte ağabeyi İbrahim Altunsöz´ün sayesinde Muay Thai sporuyla tanıştı. Ağabeyinden etkilenerek spora başlayan Altunsöz, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra çıktığı ringde 3 kez de Avrupa Şampiyonu oldu. Tayland´ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını yapan İzzettin Altunsöz, koronavirüsün ortaya çıkması nedeniyle organizasyonun iptal edilmesi üzerine ilk dönemler çalışmalarını evde sürdürdü. Altunsöz, kendi imkanları ile bu çalışmaları Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsu Vadi Tesisleri içinde bulunan futbol sahası içerisinde devam ettiriyor.

MAÇ TARİHLERİNİ BEKLİYOR

Aşırı sıcak ve neme rağmen aralıksız olarak antrenmanlarını sürdüren Altunsöz, koronavirüsün bir an önce son bulmasını ile ringlerde yeniden yerini alacağını belirterek, "Mersin´e geldikten sonra burada Muay Thai tanıştım. 6 yıldır da bu sporun içindeyim. A Milli Takım sporcusuyum, 3 defa Avrupa Şampiyonu oldum. Hedefim dünya şampiyonluğudur. Koronavirüs olmasaydı ben Tayland´a giderek dünya şampiyonası için kampa girip hazırlıklarımı yapacaktım. Ne yazık ki koronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi bizi de kötü etkiledi. Şu an yeni maç tarihlerimizi bekliyoruz" dedi.

AÇIK ALANDA ÇALIŞIYOR

Pandemi önlemleri nedeni ile spor salonlarının kapalı olduğunu ifade eden milli sporcu, "Bu süreçte, şu an spor salonuna gidemiyorum. Bu nedenle de açık alanda antrenmanlarımı yapıyorum, evde devam ettiremiyorum. Güzel dereceler elde etmek için antrenmanlarıma odaklanıyorum" diye konuştu.

EN HIZLI NAKAVT

1999 yılının mayıs ayında Mardin´in Savur İlçesi´nde dünyaya gelen halen Mersin Üniversitesinde eğitimini sürdüren Milli Sporcu İzzettin Altunsöz, şampiyon olduğu Muaythai Avrupa Şampiyonasında Bosna Hersek´li rakibini 5. saniyede nakavt etmişti. Yapmış olduğu bu nakavt gazetelerde ve medyada dünyanın en hızlı nakavtı olarak yer almıştı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

