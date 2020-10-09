Mersin Metro ihalesi yapıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha önce itiraz üzerine KİK tarafından iptal edilen ve Mersin’in en büyük projelerinden biri olan metro ihalesini bugün gerçekleştirdi Metro ihalesine yerli, yabancı ve yabancı ortaklı 13 firma katıldı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha önce itiraz üzerine Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından iptal edilen ve Mersin’in en büyük projelerinden biri olan metro ihalesini bugün gerçekleştirdi. İhaleye, yerli, yabancı ve yabancı ortaklı 13 firmanın katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, uzun zamandır beklenen metro ihalesine çıktı. “Mezitli3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi” ihalesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda basına açık olarak gerçekleştirildi ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi ile Akdeniz ilçesi tren garı arasını kapsayan 13,4 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşan kent içi HRS Metro Hattı, yeraltı otopark ve transfer yapıları ile alan dahilindeki diğer yapıların yapılması, tüm sistemin montajı ve işletmeye alınması işini kapsayan ihaleye yerli, yabancı ve yabancı ortaklı 13 firma katıldı.

İhale komisyonu, ilk aşamada ihaleye katılan 13 firmanın teklif zarflarını tek tek açarak, şartname koşullarının yerine getirilip getirilmediği ve eksik evrak olup olmadığını kontrol etti.

Dosyaların tamamının açılmasının ardından kısa bir açıklama yapan İhale Komisyonu Başkanı, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mezitli3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşinin ön yeterlilik kısmı son bulmuştur. Ön yeterlilik ihalemize yerli ve yabancı 13 firma katılım sağlamıştır. Açılan tüm dosyalar ayrıntılı olarak komisyonumuz tarafından incelenip, en kısa zaman ihalenin ikinci aşaması olan teknik ve mali yeterlilik kısmına davetlerimiz yapılacaktır. Mersinimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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