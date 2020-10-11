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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilan Polat Ataşehir’de cilt çatlaklarına Dipomed çözümü

İHA

Dilan Polat Ataşehir’de cilt çatlaklarına Dipomed çözümü

Dilan Polat Ataşehir Güzellik Merkezi’nin sahibi güzellik uzmanı Dilan Polat’ın geliştirdiği yerli Dipomed cihazı, ciltte oluşan çatlakları ortadan kaldırıldığı açıklandı. Türkiye’de kullanılan ilk yerli Dipomed cihazını geliştirdiklerini belirten Dilan Polat, “Cilt çatlağı onarım sistemlerinde bu bir ilk. Çok başarılı sonuçlar alıyoruz” dedi.
Hamilelik ya da hızlı kilo kaybı sonrasında ortaya çıkan cilt çatlaklarının kişiler için büyük bir problem olduğuna dikkat çeken güzellik uzmanı Dilan Polat, özellikle kadınlarda sık görülen çatlakların tedavisinin geliştirdikleri cihaz sayesinde artık mümkün olduğunu söyledi. Polat, geliştirmiş oldukları Dipomed sistemi ile birkaç seansta, cildin onarılmasını sağladıklarını açıkladı.

Tek seansta çatlaklara son
Polat,”Dipomed ile çatlak bölgeye hasar veriyor. Bu sayede hücresel aktifleşme sağlıyoruz. Bu çalışma ile ilk seansta bile gözle görülür sonuçlar elde ediyoruz. Uygulamaya, vücuttaki çatlakların derinliğine ve yırtık boyutuna göre karar veriyoruz. İlk seansta sonuç alıyoruz ancak bu tür derin ve yırtık çatlaklarda 2 ile 3 seans arasında uygulama gerekebiliyor” ifadelerini kullandı.
Cilt çatlaklarının nasıl oluştuğunu da anlatan Polat, “Çatlakları tedavi edebilmek için önce cildin yapısını anlamamız gerekir. Normal cilt destek dokusu yüzde 80 kolajen ve yüzde 4 elastin liflerinden oluşmaktadır. Cildimiz gözenekli bir ağ yapısına sahiptir. Cilt yapısında bulunan elastin, cildimize esnekliğini veren ve gerilmesini sağlayan bir proteindir. Aslında cilt çatlakları, hasar görmüş elastin yapılarıdır. Bu elastin lifleri hasar gördüğü takdirde ortaya ‘skar’ görüntülü cilt çatlakları çıkıyor. Aslında ciltte oluşan çatlaklara bir mikroskopla bakıldığında sağlıklı bölge ile arasında herhangi bir fark yoktur. Ancak o bölgeye dokunduğunuz zaman neredeyse orada deri yokmuş gibi bir boşluk hissedilir. Bu cildimizin bizi görsel anlamda yanıltmasıdır” şeklinde konuştu.

“Dipomed dünya markası olacak”
Kendi geliştirdiği Dipomed uygulaması hakkında bilgiler veren Polat, “Bir kere bu uygulama tamamen yerli. Ciltteki elastini onararak çatlakların kaybolmasının sağlıyor. Bu sayede kişiler istedikleri sağlıklı görünüme kavuşabiliyor” ifadelerini kullandı.
En büyük hedeflerinin Dipomed’i bir dünya markası haline getirmek olduğunu söyleyen Polat,” Şu an Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya, Gaziantep ve Samsun şubelerimizde uygulamayı kullanıcıların deneyimine sunuyoruz. Ayrıca Almanya ve Hollanda’da şubelerimizde de bu uygulama yapılıyor. Hedefimiz makineyi tüm dünya ülkelerine ihraç ederek ekonomisine de katkıda bulunmak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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