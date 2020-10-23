Yenişehir Belediyesinden çocuklar için ödüllü yarışma

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, uluslararası bir sivil hizmet kulübü ile birlikte ödüllü resim ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukları başvuruları başlayan yarışmaya katılmaya davet etti.

Kültür ve sanat kurslarıyla çocukları destekleyen ve çocukları sanata teşvik eden Yenişehir Belediyesi, 1113 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği resim yarışması ve görme engelli çocuklara yönelik kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışmalara başvurmak isteyen çocuklar için Yenişehir’deki tüm okullara başvuru formları dağıtıldı. Ayrıca veliler 0324 290 53 10 telefon numarasın arayarak, yarışma hakkında detaylı bilgi alabilecek ve çocukları için başvuru yapabilecek. Yarışmaların son başvuru tarihi ise 29 Ekim Perşembe günü.



Hizmet Yoluyla Barış resim yarışması

‘Hizmet Yoluyla Barış’ sloganıyla düzenlenen resim yarışmaya katılan çocuklar barışın kendileri için ne anlama geldiğini resmedecek. Yarışmada birinci olan resim sahibine tablet bilgisayar, ikinciye bisiklet, üçüncüye ise kol saati verilecek. Mansiyon alan 10 resmi çizen çocuklar ise çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.



İyilikte Birleşelim kompozisyon yarışması

‘İyilikte Birleşelim’ konulu kompozisyon yarışmasına ise sadece 1113 yaş aralığındaki görme engelli çocuklar başvurabilecek. Yarışmada görme engelli çocuklar, fikirleriyle iyiliğin yolunu aydınlatacak. Kompozisyon yarışmasında; birinciye tablet bilgisayar, ikinciye bluetooth hoparlör, üçüncüye ise bluetooth kulaklık verilecek.

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