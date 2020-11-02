Zabıta memuru o anları anlattı: "Emine teyze, torunu Çınar'ın elini sımsıkı kavramıştı" İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Barış Sitesi’nin enkazından, 62 yaşındaki Emine Eren’i, 14 saat boyunca elini tuttuğu torunu 10 yaşındaki Çınar’ı ve eşi Ünal Eren’i çıkaran ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi Zabıta Memuru Ercan Temel, o anki duygularını anlattı

İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Barış Sitesi’nin enkazından, 62 yaşındaki Emine Eren’i, 14 saat boyunca elini tuttuğu torunu 10 yaşındaki Çınar ile eşi Ünal Eren’i çıkaran ekipte yer alan Akdeniz Belediyesi Zabıta Memuru Ercan Temel, o anki duygularını anlattı. Temel, "Emine teyze, torunu Çınar'ın elini sımsıkı kavramıştı" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İzmir’de yaşanan deprem sonrası aramakurtarma çalışmaları için deprem bölgesine giden Akdeniz Belediyesi zabıta personeli ve aramakurtarma gönüllüsü Ercan Temel’i telefonla arayarak bilgi aldı. Görevlendirildikleri bölgede aramakurtarma faaliyetine devam ettiklerini belirten Temel, yıkılan binalardan şu ana dek 3 kişiyi canlı, 6 kişiyi de yaşamını yitirmiş halde çıkardıklarını söyledi. Depremin hemen ardından yola çıktığını ve bölgedeki aramakurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Temel, "İzmir’e varır varmaz, AFAD’ın yönlendirmesiyle 3 katı çöken ve altında AVM olan binaya intikal ettik. Bu binadaki çalışmada 2 kişiyi canlı, 4 kişiyi maalesef ölü olarak çıkardık. Daha sonra yine AFAD’ın yönlendirmesiyle Emine teyzeyi, torunu Çınar’ı ve eşi Ünal Eren’i bulduğumuz Barış Sitesi’nde aramakurtarma faaliyetine başladık. Bu binaya gelir gelmez önce dinleme yaptık” dedi.



“Emine teyze, bize torununun elini tuttuğunu söyledi”

Yaptıkları dinleme sırasında ağlamalar ve iniltiler duyduklarını vurgulayan Temel, "Yıldırım Belediyesi’nden bir arkadaşımızla beraber hemen ses gelen tarafa yöneldik. Önce tahkimat yaptık, 11 buçuk saatlik çalışmadan sonra da Emine teyzeye ulaştık. Emine teyze başından yaralanmıştı. Ona ulaşır ulaşmaz enkazdan çıkarmak için çalışmaya başladık. Bu sırada sürekli ağlıyordu ve bize torununun elini tuttuğunu söyledi. Biz de bunu fark ettik, gerçekten de torununun eli onun elindeydi. Emine teyze, vefat eden torunu Çınar’ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi” diye konuştu.



"Babasını kazada kaybettiği için babaannesiyle yaşıyormuş"

“Gördüğümüz bu manzara karşısında çok etkilendik ve duygulandık” diyen Temel, “Emine teyzeyi sabaha karşı 3 buçuk saatlerinde enkazdan canlı çıkardık. Yaklaşık 9 saat süren çalışmadan sonra da önce torunu Çınar’ı, ardından Emine teyzenin eşi Ünal Eren’i enkazdan çıkardık. Çınar, 4 yıl önceki bir motosiklet kazasında, babasını kaybettikten sonra, annesi ile birlikte anneannesi ve dedesinin yanında yaşıyormuş. Küçük Çınar’ı ve dedesini enkazdan maalesef ex çıkarmak bizleri çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Temel, aramakurtarma faaliyetine devam ettiklerini, depremzedelere psikolojik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.



“Kalbimiz ve dualarımız İzmirlilerle”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise AFAD üyesi olarak aramakurtarma eğitimi alan ve bu tür operasyonlara daha önce katılan belediyenin zabıta memuru Ercan Temel ile yaptığı telefon görüşmesinde, depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi. Deprem felaketi sonrası üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Gültak, "Kalbimiz ve dualarımızla İzmirlilerin yanındayız. İhtiyaç ve taleplere göre her türlü yardıma hazırız. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olacağız. Aramakurtarma ekipleri olarak sizler de çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Çalışmalarınız esnasında kendi can güvenliğinize de çok dikkat edin. Hepinize kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

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