Mezitli Belediyesi, toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyonu yoğunlaştırdı

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, son dönemde giderek artan korona virüs (Covid19) vakalarına karşı, toplu taşama araçlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon işlemlerini yoğunlaştırdı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Covid19’un etkisini göstermeye başlamasının ardından binlerce iş yeri, ev ve aracı ilaçlayarak dezenfekte eden belediye ekipleri, son dönemde artan vakalara karşı toplu taşımada kullanılan araçlarda yaptığı ilaçlamayı artırdı. Araçları tüm bölümlerinin en ince ayrıntısına kadar temizleyerek ilaçlayan ekipler, maske ve dezenfektan kutularını da kontrolden geçirdi. Taşıma hattının Mezitli’den geçen tüm toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmaları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları artarak devam edecek.



“3 günde bir araçlarımız ilaçlanıyor”

Ekiplerin titiz bir şekilde yürüttüğü çalışmalardan memnun olan toplu taşıma şoförleri, yolcularına daha hijyenik bir imkan sundukları için mutlu olduklarını ifade etti. Kendi imkanları ile araçları dezenfekte etmek için çalıştıklarını belirten bir minibüs kooperatifinin yöneticisi İlyas Yıldız, “37 faal çalışan arabamız var. Mezitli Belediyemiz zaten belirli aralıklarla bu dezenfektan çalışmasını yapıyordu. Son günlerde virüsün oldukça artmasıyla daha sık ilaçlamaya başladı. Belediyemiz araçlarımızı çok titiz bir biçimde dezenfekte ederek ilaçladı. 3 günde bir araçlarımız ilaçlanıyor. Günde ortalama her aracımıza 350450 arasında yolcu biniyor. Bu ilaçlama, bize ekonomik açıdan katkı sağladığı kadar yolcularımıza da güven veriyor. Başkanımız Neşet Tarhan ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim. Yolcularımız araçlarımıza gönül rahatlığı ile binebilirler” dedi.



“Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”

Korona virüsün son dönemde aşırı şekilde arttığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise vatandaşları maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı. Virüsün tekrar artmasının en büyük nedeninin tedbirlerin gevşetilmesi olduğunu ifade eden Tarhan, “Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. İlk günden itibaren Mezitlililer olarak örnek bir dayanışma örneği sergileyerek korona virüsün kentimize bulaşmasının önüne geçtik. Ancak alınan kararlar sonrası gevşetilen tedbirler bir anda bizleri yine virüs gerçeğiyle baş başa bıraktı. Bu nedenle virüse karşı her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Biz belediye olarak tedbirleri hiçbir zaman gevşetmeden aynı titizlikle mücadeleye devam ettik. Maske dağıtımı, dezenfektan işlemine hiç ara vermedik. Ancak tüm tedbirlere rağmen virüste yaşanan artış daha yoğun mücadele etmemize sebep oldu” diye konuştu.



“Vatandaşımızı virüsün olumsuz etkisiyle baş başa bırakmamak için çalışıyoruz”

Virüse karşı vatandaşları yalnız bırakmamak için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Tarhan, “Hiçbir vatandaşımızı virüsün olumsuz etkisiyle baş başa bırakmamak için çalışıyoruz. Bunu da halkımızla birlikte başarıyoruz. İlk çıktığı günden itibaren evinde birçok vatandaşımız maske dikerek belediyemize teslim etti. Biz de bir özel hastanede bunların dezenfektanını sağlayarak talep eden herkese ulaştırdık. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek biçimde halkımız tarafından on binlerce gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemize bağışlandı. Bu gıda kolisi dağıtımı belediyemizin bütçesine bir kuruş zarar vermedi. Bu, halkımızın desteği ve belediyesine olan güveniyle sağlandı, çünkü burası Mezitli. Mezitli'de iyilik bulaşıcıdır. Burada yaşayan herkes kocaman bir aile. Bunu en güzel virüs döneminde gösterdik. Şimdi yine aynı hassasiyetle tedbirlerimizi alalım ve mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Çıkmak zorundaysak da maskemizi takalım ve sosyal mesafe kuralına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

