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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Efesoy: "Gebelikte sigara çok tehlikeli"

İHA

Op. Dr. Efesoy: "Gebelikte sigara çok tehlikeli"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysun Savaş Efesoy, anne adaylarının gebelik döneminde sigara içmelerinin hem kendilerine hem bebeğe büyük zararlar verdiğini belirterek, “Sigara içmek erken gebelik, düşük tehlikesi, gebelik kaybı gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor” uyarısında bulundu.
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysun Savaş Efesoy, gebelikte sigara kullanımının tehlikelerine karşı anne adaylarını uyardı. Sigaranın anneye ve bebeği verdiği zararlarla ilgili açıklama yapan Efesoy, “Herkesin bildiği gibi kelime itibariyle sigara kullanımı sağlığa zararlı. Gebelik öncesi ve gebelik sonrası dönemde sigara içmek daha çok zararlı. Sigaranın içinde bir sürü zararlı madde var ama bizi öncelikle ilgilendiren nikotin ve karbonmonoksittir. Bunlar anne gebeyken sigara içtiğinde tabi ki doğal olarak annenin karnına sonra bebeğin eşi dediğimiz plasenta ya oradan da bebeğe geçmiş oluyor. Aynı anda hem bebeğimiz hem plasentamızda buna maruz kalıyor. Bu zararlı maddeler annenin damarlarında daralma ve tıkanma yapıyor. Bebeğimize daha az kan akımı ve daha az oksijen geçmesine sebep oluyor. Bu zararlı maddeler hem annemize hem bebeğimize zarar vermekte” dedi.

"Sigara içmek düşük tehlikesine neden oluyor"
Gebelikte sigara içmenin anneye ve bebeğe etkilerini anlatan Efesoy, “Erken gebelik, vajinal kanamalar, düşük tehlikesi, gebelik kaybı ve tekrarlayan gebelik oluşabiliyor. İlerleyen haftalarda plasentada daralma ve oksijen azalmasına sebebiyet verip erken doğuma sebep olabiliyor. Suyun erken gelmesine sebep olabiliyor. Plasentanın erken ayrılması durumları annede ve bebekte hayati tehlike oluşturabiliyor. Biz bu duruma preeklampsi yani annenin zehirlenmesi, bebeğin anneyi zehirlemesi diyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gebelik sonrası bebeğin sağlığını da etkiliyor"
Sigaranın sadece gebelik döneminde değil, doğumdan sonra da bebeğin sağlığını etkilediğine dikkat çeken Op. Dr. Efesoy, “Bebekte ileri süreçte akciğer hastalıklarına, astıma, obeziteye sebep olabiliyor. Ayrıca gelişimsel kusurlara da sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre de sosyal gelişiminde, zihinsel gelişiminde, ders başarımında, ortama adaptasyonunda etkilenme olduğu söylenmekte” diye konuştu.
Gebelikte pasif içiciliğin de zararlı olduğunu söyleyen Efesoy, “Çevresel maruziyet de riskleri artırmaktadır. Çevresel mazuriyetlerin de sıfıra indirilmesini istiyoruz. Pasif içiciliğin de bir sigara tüketen insan kadar zehirli maddelere maruz kalındığı görülmüştür” şeklinde konuştu.

"Gebelik sonrası sigaraya başlamak da zararlı"
Gebelik öncesinde sigarayı bırakıp, gebelik sonrasında sigaraya başlamanın da zararlı olduğunu belirten Efesoy, şunları söyledi:
“Tekrar sigaraya başlanması annenin bebeğimizi süt ile besleyeceği için bu zararlı maddeler kanla birlikte anne sütüne karışmaktadır. Ayrıca süt salgısında azalma, süt salgısında besin değerlerinde azalma gözlenmiştir. Besin değerlerin azalması bebeğin gelişiminde duraksamalara neden olabilir. Pasif içicilikte de aynı sıkıntıların yaşandığı gözlenmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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