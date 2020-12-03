Anne adaylarına Covid-19 uyarısı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid19 salgını etkisini sürdürürken uzmanlar, anne adaylarını salgına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Ufuk Büyükkaya, dünyada salgın şeklinde görülen Covid19'un yol açtığı enfeksiyonun, solunum problemleri başta olmak üzere öksürük, ateş ve nefes darlığı semptomları ile ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ve şiddetli vakalarda ölüme sebep olan korona virüsün, anne adaylarını da endişeye sevk ettiğini söyledi.

"Enfeksiyonu daha ağır geçirebilirler"

“Anne adaylarına, korona virüs bulaştığı takdirde tüm insanlarda oluşan öksürük, ateş, solunum güçlüğü, bulantı, kusma, halsizlik, ishal, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler görülebilir” diyen Büyükkaya, “Gebelik döneminde bağışıklık sisteminin baskılanmasına bağlı olarak anne adayları, var olan enfeksiyonları daha ağır geçirebilir. Ancak Covid19'un gebelik döneminde etkileri üzerine yapılan çalışmalar yetersizdir. Korona virüs ile enfekte olmuş anne adayının, gebelikte bebeğe hastalığı bulaştırdığına dair bir veri bulunmasa da olasılık dahilindedir. Covid19 hastası olan anne adayının gebeliğinin erken doğumla sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair de henüz yeterince veri yoktur. Ancak solunum yollarını tutan diğer viral enfeksiyonların erken doğuma ya da bebeğin düşük doğum ağırlığıyla dünyaya gelmesine neden olduğu bilinmektedir” dedi.

“Günde en az 2 litre su içilmeli"

Anne adayların hastalıktan korunma yöntemlerini açıklayan Büyükkaya, “Özellikle ellerin su ve sabunla yıkanması, su ve sabun bulunmuyorsa alkol bazlı el antiseptiği kullanımı son derece önemlidir. Ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı, hapşırırken tek kullanımlık peçete kullanılmalıdır. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmamalı ve eve misafir kabul edilmemelidir. Evden çıkılması gerektiğinde maske takılmalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde diğer insanlara 2 metreden daha fazla yaklaşılmamalı. Cep telefonu, havlu, bardak gibi kişisel eşyalar başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Bu süreç boyunca kapalı ve havalandırılmayan ortamlarda bulunulmamalıdır. Uyku düzenine, sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Gün boyunca en az 2 litre su içilmeli, riskli bölgelere seyahat edilmemeli, toplu taşıma araçları kullanılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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