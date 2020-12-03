Anne adaylarına Covid-19 uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne adaylarına Covid-19 uyarısı

İHA

Anne adaylarına Covid-19 uyarısı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid19 salgını etkisini sürdürürken uzmanlar, anne adaylarını salgına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Ufuk Büyükkaya, dünyada salgın şeklinde görülen Covid19'un yol açtığı enfeksiyonun, solunum problemleri başta olmak üzere öksürük, ateş ve nefes darlığı semptomları ile ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ve şiddetli vakalarda ölüme sebep olan korona virüsün, anne adaylarını da endişeye sevk ettiğini söyledi.
"Enfeksiyonu daha ağır geçirebilirler"
“Anne adaylarına, korona virüs bulaştığı takdirde tüm insanlarda oluşan öksürük, ateş, solunum güçlüğü, bulantı, kusma, halsizlik, ishal, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler görülebilir” diyen Büyükkaya, “Gebelik döneminde bağışıklık sisteminin baskılanmasına bağlı olarak anne adayları, var olan enfeksiyonları daha ağır geçirebilir. Ancak Covid19'un gebelik döneminde etkileri üzerine yapılan çalışmalar yetersizdir. Korona virüs ile enfekte olmuş anne adayının, gebelikte bebeğe hastalığı bulaştırdığına dair bir veri bulunmasa da olasılık dahilindedir. Covid19 hastası olan anne adayının gebeliğinin erken doğumla sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair de henüz yeterince veri yoktur. Ancak solunum yollarını tutan diğer viral enfeksiyonların erken doğuma ya da bebeğin düşük doğum ağırlığıyla dünyaya gelmesine neden olduğu bilinmektedir” dedi.
“Günde en az 2 litre su içilmeli"
Anne adayların hastalıktan korunma yöntemlerini açıklayan Büyükkaya, “Özellikle ellerin su ve sabunla yıkanması, su ve sabun bulunmuyorsa alkol bazlı el antiseptiği kullanımı son derece önemlidir. Ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı, hapşırırken tek kullanımlık peçete kullanılmalıdır. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmamalı ve eve misafir kabul edilmemelidir. Evden çıkılması gerektiğinde maske takılmalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde diğer insanlara 2 metreden daha fazla yaklaşılmamalı. Cep telefonu, havlu, bardak gibi kişisel eşyalar başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Bu süreç boyunca kapalı ve havalandırılmayan ortamlarda bulunulmamalıdır. Uyku düzenine, sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Gün boyunca en az 2 litre su içilmeli, riskli bölgelere seyahat edilmemeli, toplu taşıma araçları kullanılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin Kasım ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 371,5 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve ...
Mersin'de korkutan yangın Erdemli ilçesinde serada çalışmaya giden üreticinin evinde çıkan yangında maddi hasar oluştu Evin çatısının altında bulunan güvercin yuvası ise yangından etkilenmedi
YEREL HABERLER Mersin'de korkutan yangın Erdemli ilçesinde serada ...
Akdeniz ilçesindeki türbeler yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesindeki türbeler yenileniyor
Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı
Engelliler Günü'nde engelli çocuğa anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Engelliler Günü'nde engelli çocuğa anlamlı ziyaret
Yenişehir Belediyesi atıl durumdaki araçları hizmete kazandırıyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi atıl durumdaki araçları hizmete ...
İşkur'dan kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
YEREL HABERLER İşkur'dan kendi işini kuran engelli ve eski ...
Engelli kadın girişimci, eşofman ihraç ediyor
YEREL HABERLER Engelli kadın girişimci, eşofman ihraç ediyor
Erdemli'de yeşil alanlarda bakım çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de yeşil alanlarda bakım çalışması sürüyor
Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor
Mersin'de 'Öğrenci Danışma Merkezi' kuruluyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Öğrenci Danışma Merkezi' kuruluyor
Mersin'de özel gereksinimli bireylere 'Robotik kodlama' eğitimi
YEREL HABERLER Mersin'de özel gereksinimli bireylere 'Robotik ...
Mahalleli, 340 yaşındaki anıt çınara gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Mahalleli, 340 yaşındaki anıt çınara gözü gibi ...
12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)
YEREL HABERLER 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)
12 yıl önceki olayın sırrı çözüldü Mersin'de 12 yıl önce Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılarak öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER 12 yıl önceki olayın sırrı çözüldü Mersin'de 12 yıl ...
Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim Toros Üni TV’nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim Toros Üni ...
12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı
YEREL HABERLER 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı
Tarsus Belediyesi, geri dönüşüm malzemelerinden 4 adet sera kurdu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, geri dönüşüm malzemelerinden 4 ...
Mezitli'de Covid-19'a karşı robotik kollu konteyner sistemi
YEREL HABERLER Mezitli'de Covid-19'a karşı robotik kollu konteyner ...
Sosyal mesafeli araç muayenesi
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli araç muayenesi
Seçer: “Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent”
YEREL HABERLER Seçer: “Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan ...
Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı
YEREL HABERLER Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği ...
Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş Mersin'de 12 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılarak öldürüldüğü belirlendi Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak ...
Yenişehir’de inşaat sahalarına düzenleme geldi
YEREL HABERLER Yenişehir’de inşaat sahalarına düzenleme geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X