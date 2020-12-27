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MESKİ, Tepeköy su kaynağının içme suyu kalitesini artırdı

İHA

MESKİ, Tepeköy su kaynağının içme suyu kalitesini artırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Mezitli İlçesi’ne bağlı Tepeköy Mahallesi’nde su kalitesinin artırılması amacıyla çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri daha kaliteli içme suyuna kavuşacak.
Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen MESKİ Genel Müdürlüğü teknik ekipleri, sorunun kaynağında incelemeler yaparak, çözüme yönelik çalışmaları kısa sürede başlattı. Tepeköy Mahallesine su temini yapılan Gölpınar kaynağında doğal ortamda bulunan alabalıkların kaçak olarak avcılar tarafından avlanarak bitirilmesi ve ekolojik dengenin bozulmasına bağlı olarak tatlı su canlıları (gammarus) çoğaldı. Bu durum içme suyu isale hattına karışarak, suyun kalitesini bozup kötü kokuya sebep oluyordu. Bu kapsamda MESKİ, 78 m³/h kapasiteye sahip içme suyu arıtma tesisini projelendirerek, işletmeye aldı.
MESKİ Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamasında, “Kurumumuz mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, enerji gereksinimi olmadan çalışmaktadır. Bu yönü ile sistem çevreci bir mühendislik uygulaması olarak önemli ve örnek bir çalışmadır. Yapılan çalışma ile Tepeköy halkının daha kaliteli içme suyuna kavuşması sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmek için yapılan çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” denildi.

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