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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osman Şahin Öykü Günleri başvuruları başladı

İHA

Osman Şahin Öykü Günleri başvuruları başladı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi işbirliğiyle yapılacak Osman Şahin Öykü Günleri için başvurular başladı. ‘Hayat Eve Sığar Hayaller Eve Sığmaz’ sloganıyla düzenlenecek serbest konulu öykü günleri için son başvuru tarihi 24 Mart 2021.
Türk edebiyatının en önemli öykücülerinden Mersinli Osman Şahin’in adının verildiği öykü günlerine lise öğrencileri başvuru yapabilecek. Yazılan öyküler seçici kurul üyeleri ve Osman Şahin tarafından değerlendirilecek. Oluşturulan seçki daha sonra kitaplaştırılarak yayımlanacak. Başvurular ise Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezine elden veya posta yoluyla yapılabilecek. Osman Şahin Öykü Günleri’nin seçici kurulu, yazar Nazmi Bayrı, yazarressam Remzi Karabulut, eğitimciyazar Sadık Arslan, gazeteciyazar Abidin Yağmur ve sahaf İsmail Kun'dan oluşuyor.

"Herkesin hayatında mutlaka bir öykü vardır"
“Herkesin hayatında mutlaka bir öykü vardır” diyen ve tüm lise öğrencilerini başvuru yapmaya davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şöyle devam etti:
“Öyküler, kurulan hayaller ve beklenen umutlardır. Her öykünün öznesi insandır. Herkesin hayatında mutlaka bir öykü vardır. Anadolu’nun sesini, acısını ve sevincinin sadece öykülere değil, beyaz perdeye de taşıyan 30 seçme öyküsü 14 dile çevrilen, 23 öyküsü filme alınan ve bu alanlarda 30 ödül kazanan Osman Şahin, edebiyatsinema ilişkilerindeki tarihi sürecin en önemli yazarı, tanığı ve aktörüdür. Sayın Osman Şahin’e edebiyata, sanat, kültüre ve eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yenişehir Belediyesi olarak Yenişehir Kent Konseyi işbirliğiyle düzenleyeceğimiz Osman Şahin Öykü Günleri’ne tüm liseli çocuklarımızı yazacakları öyküleriyle katılmalarını bekliyoruz. Seçici kurul üyelerine ve gençlerimize başarılar diliyorum."
Gençleri okumayazmaya teşvik etmek, yerelulusal yazarları tanıtmaya katkı sunmak ve genç kalemleri edebiyata kazandırmak amacıyla düzenlenecek Osman Şahin Öykü Günleri’ne katılım koşulları ise şu şekilde:
"Etkinliğe örgün eğitim alan tüm lise öğrencileri katılım sağlayabilir. Seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz. Etkinliğe rumuz ile başvuru yapılmalıdır. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen başvurular değerlendirilmez. Başvuru sahipleri, seçilen öyküler üzerindeki basılı ve dijital tüm kulanım hakkını bedelsiz olarak Yenişehir Belediyesi’ne devrettiğini kabul eder, yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez. Seçilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder. Seçici kurulun yayımlamaya değer gördüğü öyküler kitap haline getirilir. Öyküsü yayımlanan katılımcılara 250 TL telif ücreti ödenir. Başvuru sahipleri etkinliğe katılarak etkinlik şartnamesindeki tüm şartları kabul etmiş olur. Etkinliğe katılacak öyküler, A4 boyutunda, 12 punto, 1,5 aralık olarak dijital ortamda hazırlanacak 5 kopyayla bir zarf ile teslim edilmelidir. Öz yaşam bilgisi yarım sayfayı geçmeyecek şekilde dosyaya konulmalıdır. Öykü öğrencinin kendi orijinal çalışması olmalıdır. Katılımcılar, etkinlik ile ilgili Başvuru Formu ’nu doldurup imzalayacaklardır. Etkinliğe katılım sayısına bağlı olarak Yenişehir Belediyesi’nin inisiyatifinde ön kurul oluşturularak seçim yapılır. Dosyanın sol üst köşesinde katılımcının sadece rumuzu yer almalıdır. Öykünün konusu serbesttir, Türkçe yazılacaktır ve 5 sayfayı geçmeyecektir. Başvurular Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne elden veya posta yoluyla yapılacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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