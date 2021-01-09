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Toros Dağları'nda yürek ısıtan görüntüler Hediye edilen mont, bot ve oyuncaklar ile çocukların yüzleri güldü

İHA

Toros Dağları'nda yürek ısıtan görüntüler Hediye edilen mont, bot ve oyuncaklar ile çocukların yüzleri güldü

Kış aylarında “Çocuklar üşümesin” sloganıyla çalışma başlatan Erdemli Belediyesi, Toros Dağları'ndaki Yörük çocuklarının yüzlerini güldürüyor.
Erdemli Belediyesi'nin örnek sosyal destek birimi projesi 'Limon Çiçeği' ekipleri, Yörüklerin kış aylarında da yanlarında oluyor. Limon çiçeği ekibi üyeleriyle çocukların birlikte kuzu ve oğlaklar içinde zaman geçirmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.
Sıfır rakımından 2 bin 500 rakımına kadar Erdemli’de her alanda çalışma yürüten Limon Çiçeği ekipleri yeni projelerle çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefliyor.
Limon Çiçeği ekipleri, 'Çocuklar üşümesin' sloganıyla başlattıkları çalışmayla çocuklara mont, bot ve oyuncaklar başta olmak üzere çeşitli hediyeler ulaştırıyor.
Sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar her yerde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çocukların yüzlerinin gülmesi için gayret ettiklerini belirterek, 12 ay boyunca üretime destek olan Yörüklere de teşekkür etti.
Çok ciddi bir coğrafyaya hizmet götürdüklerini anlatan Başkan Tollu, "Erdemli’de 141 bin nüfusumuz var, 2 bin 200 kilometrekareye yakın yüzölçümümüz var. Nüfus olarak çok ciddi bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz. Sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma ulaşan görev sahamız var. 2 bin 2 bin 500 rakımda da bizim insanlarımız küçükbaş hayvancılık yapıyorlar. Orada çok ciddi bir üretim var. O insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz, çünkü bildiğiniz gibi ülke kalkınmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi de üretim. Üretmezsek gelişemeyiz, zenginleşemeyiz. Üreten çalışan insanlarımıza belediye olarak en kaliteli, en nitelikli hizmeti götürmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.
Her zaman için kaliteli hizmet sunma gayretinde olduklarını anlatan Başkan Tollu, "Bizim 'Limon Çiçeği' ekibimiz var. Bu ekipteki gençlerimiz bu işi adeta ibadet aşkı ile yapıyorlar. Darda kalan, zorda kalan, sıkıntıda olan bu kentte yaşayan her insanımızın yardımına koşan bir ekibimiz var. Bu arkadaşlarımızın gecesi, gündüzü, cumartesi , pazarı yok. Bizim fakru zaruret içinde bir insanımız var ise, sıfır rakımda da olsa, 2 bin 500 rakımda da olsa, o insanlarımızı bulup muhannete muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmelerini sağlayamaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.
Öte yandan, limon çiçeği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, çocuklar için kıyafet ve oyuncak desteği Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği noktasına yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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