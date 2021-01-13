Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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MERSİN, (DHA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' uyarı verdiği Mersin'de dolu yağışı etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçlar için tehlike oluşturdu.

Kent genelinde öğle saatinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Vatandaşlar ceviz büyüklüğünde yağan doludan korunmak için kapalı alanlara girdi. Araç sahipleri de karton ve paspas ile kapatarak araçlarını korumaya çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-01-13 17:55:40



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